Alsu’nun kaptanları kendilerini böyle savundu

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İstanbul Silivri’de kıyıdan 35 kilometre açıkta meydana gelen kaza sonucu Alsu gemisine çarpıp batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ve kaybolan 10 mürettebatını arama çalışmaları 3’üncü gününde de devam etti. 800-900 metre derinlikteki bölgede, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait insansız hava araçları ile ‘TCG Akın’ gemisi de sualtındaki tespit çalışmalarına eşlik etti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Tuğberk İmamoğlu gemisinin tespit edildiği duyuruldu.

‘TECRÜBESİZ ZABİT TEK BIRAKILDI’

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alsu gemisinin 1’inci kaptanı Ahmet Erarslan ve 3’üncü kaptanı Murat Evcimen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diğer 4 mürettebat ise adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. 6 şüpheliye ilişkin savcılığın sevk yazısına ve şüphelilerin ifadelerine ulaşıldı.

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Soruşturma kapsamında, savcılığın şüpheliler 1. kaptan Ahmet Erarslan, 3. kaptan Murat Evciman hakkında tutuklama talepli gönderdiği sevk yazısında, olay anında Alsu gemisinin köprü üstünde yalnızca şüpheli 3. kaptan/vardiya zabiti Evciman’ın bulunduğu, herhangi bir gözcü veya dümenci görevlendirilmediği, şüpheli Evciman’ın gemiye olaydan iki gün önce katıldığı ve kaza anındaki 00.00-04.00 vardiyasını tuttuğu, gemiyi, manevra kabiliyetini ve köprü üstü cihazlarını henüz yeterince tanımayan tecrübesiz vardiya zabitinin köprü üstünde tek başına bırakıldığı aktarıldı.

Beyanın, bilirkişi raporunda yer alan “köprü üstü vardiya organizasyonunun usulüne uygun oluşturulmadığı ve kaptanın seyir emniyetine ilişkin denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği” yönündeki tespitlerle örtüştüğüne değinilen yazıda, şüpheli Evciman’ın ise karşı geminin telsiz mutabakatına aykırı tehlikeli manevrasını yaklaşık 0,5 deniz mili gibi yakın bir mesafede fark ettiği, buna rağmen çarpışmayı önlemek amacıyla zamanında hız azaltma, makine stop yahut tam tornistan manevrası yapmayarak yalnızca iskele yönündeki rota değişikliğine devam ettiği, bilirkişi heyetince bu hususların kazanın meydana gelmesi ve neticenin ağırlaşması bakımından kusur oluşturduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

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1. KAPTAN İSTİRAHATTEYMİŞ

1. kaptan Ahmet Erarslan, ifadesinde gemiye bir ay önce katıldığını, kazanın yaşandığı saatte istirahatte olduğunu, kaza saatinde geminin kendi sevk ve iradesinde olmadığını, kaza anında yaslama sesi duyduğunu, kalktığında güverte reisi Süleyman Eker’in “çarpıştık, çarpıştık” şeklinde bağırmasını duyduğunu, köprü üstüne çıktığında “Tuğberk İmamoğlu” isimli gemiyi sancak kıç omuzluğunda ışıkları yanar vaziyette gördüğünü, iki gemi arasındaki mesafenin yaklaşık 300 metre civarında olduğunu söyledi. Erarslan, ifadesinde özetle “Radardan mevkisine baktım ve yaklaşık 1-2 dakika içerisinde gemi kayboldu. Artık radardan da gözükmedi. Hemen Sektör Marmara ile irtibat kurdum. Durumu bildirdim. ‘Tuğberk İmamoğlu’ isimli gemi bizim gemimize çarpmıştır. Yaşanan olayda bir kusurum bulunmamaktadır. ‘Tuğberk İmamoğlu’ isimli geminin AIS cihazı kapalı konumdaydı” dedi.

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‘ROTASINI ÜZERİMİZE ÇEVİRDİ’

Şüpheli 3. kaptan Murat Evciman da ifadesinde, 7 aylık mesleki tecrübesi bulunduğunu, olay anında geminin kumandasının kendisinde olduğunu, ayrıca bir gözcünün görev yapmadığını, “Tuğberk İmamoğlu” isimli geminin “İskeleye al” şeklinde telsizden seslendiğini, radardan baktığında gemiyi gördüğünü, çıplak gözle baktığında ise geminin fenerini görmediğini söyledi. Evciman, telsizden “Tuğberk İmamoğlu üstüme doğru geliyorsun, gelme” şeklinde seslendiğini, seslendikten sonra aralarındaki mesafenin azalmasından dolayı geminin rotasını iskeleye doğru çevirdiğini iddia etti. Geminin üzerine doğru gelmeye devam ettiğini öne süren Evciman, ifadesinde özetle “Çatışmadan sonra gemiyle iletişim kurmaya çalıştık ancak cevap alamadık. Kaza diğer geminin rotasını üzerimize doğru çevirmesinden kaynaklanmıştır” dedi.