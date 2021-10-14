Alptekin’e İtalya Yıldızı

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Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Meltem Taylan Aydın, Cemil Ertem ile AK Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın’ın yanı sıra siyaset ve sanat dünyasından tanınan isimler katıldı. Gaiani, nişanı Alptekin’e vermekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederken, Alptekin Hürriyet’e özetle şunları söyledi: “İki ülke arasında kurulan kültürel ilişkilere katkı bulunması adına verilen bir nişan. Sayın Gaiani beni layık görmüş, bu sorumluluğu aldım, bundan sonra ikili ilişkilerin daha da güçlenmesi yönünde çalışmalarımı devam ettirebilmek için ayrı bir motivasyon sağlayacak. Çok mutlu bir gün. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı olarak bu unvanı almak daha da büyük bir gurur. Çok tecrübeli bir diplomat, güzel cümleleri ile gururlandım. Ben İtalyan Lisesi’nden yıllar önce mezun oldum. İtalyanlar ile güzel bir diyaloğum var. ”