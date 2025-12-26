Alper’in gülüşünü ihmal mi soldurdu

Haberin Devamı

Adana’da yaşayan Fadime Eroğlu (40) ile Hamza Eroğlu’nun (46) ikinci çocukları Mehmet Alper (2), iki kulağında da işitme kaybı ile dünyaya geldi. Eroğlu çifti, oğullarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’ne başvurdu. Burada sol kulağından ilk biyonik kulak ameliyatını olan ve operasyonu başarılı geçen Mehmet Alper’e ikinci kulağına yapılacak işlem için ameliyat günü verildi. 18 Kasım’da tekrar hastaneye getirilen ve ameliyata giren Mehmet Alper’in anestezi sonrası kalbi durdu. Doktorların müdahalelerin ardından entübe edilen Mehmet Alper, aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Eroğlu Ailesi, hastane ve doktor ihmali olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘AMELİYATHANEDE HİÇBİR HAZIRLIK YOKTU’

Ameliyathaneye kadar oğluna eşlik ettiğini ve gün boyu ihmaller zincirine şahit olduğunu ileri süren Hamza Eroğlu, “Bizi ameliyathaneye aldılar. Hiçbir hazırlık yoktu. KBB uzman doktorları da orada hiç yoktu. Uzman doktor olmadığını ve çocuğumun herhangi bir cihaza bağlı olmadığını ben kendi gözlerimle gördüm. Bir saat sonrası beni arayıp komplikasyon geliştiğini ve çocuğumun yoğun bakımda olduğunu söylediler. Ben orada yetersiz ekipman ve doktor olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk ameliyatında yine ben, bizzat şahit oldum ki bekleme odasında anestezi uzmanı çocuğumla konuştu, sevdi. Ona ameliyathaneye kadar eşlik etti, kendi nezaretinde çocuğumu uyuttu. Ameliyathanede ise 7-8 kişilik bir ekip hazır bekliyordu. Ama bu kez karga tulumba çocuğumu yatırıp anestezi yaptılar. Ameliyathanede ise sadece 2 kişi vardı. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fadime Eroğlu ise gözyaşları içinde oğlunun basit bir operasyon için girdiği ameliyattan, yatalak halde çıktığını belirtti.