×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Alper’in gülüşünü ihmal mi soldurdu

Güncelleme Tarihi:

#Adana#İhmal#Çukurova Üniversitesi
Alper’in gülüşünü ihmal mi soldurdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 07:00

Doğuştan iki kulağında işitme kaybıyla dünyaya gelen ve ikinci biyonik kulak ameliyatına girdiği sırada anestezi sonrası kalbi duran 2 yaşındaki Mehmet Alper Eroğlu, entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Aile, hastane ve doktor hakkında ihmal iddiasında bulunup savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

Adana’da yaşayan Fadime Eroğlu (40) ile Hamza Eroğlu’nun (46) ikinci çocukları Mehmet Alper (2), iki kulağında da işitme kaybı ile dünyaya geldi. Eroğlu çifti, oğullarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’ne başvurdu. Burada sol kulağından ilk biyonik kulak ameliyatını olan ve operasyonu başarılı geçen Mehmet Alper’e ikinci kulağına yapılacak işlem için ameliyat günü verildi. 18 Kasım’da tekrar hastaneye getirilen ve ameliyata giren Mehmet Alper’in anestezi sonrası kalbi durdu. Doktorların müdahalelerin ardından entübe edilen Mehmet Alper, aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Eroğlu Ailesi, hastane ve doktor ihmali olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Alper’in gülüşünü ihmal mi soldurdu

Haberin Devamı

‘AMELİYATHANEDE HİÇBİR HAZIRLIK YOKTU’

Ameliyathaneye kadar oğluna eşlik ettiğini ve gün boyu ihmaller zincirine şahit olduğunu ileri süren Hamza Eroğlu, “Bizi ameliyathaneye aldılar. Hiçbir hazırlık yoktu. KBB uzman doktorları da orada hiç yoktu. Uzman doktor olmadığını ve çocuğumun herhangi bir cihaza bağlı olmadığını ben kendi gözlerimle gördüm. Bir saat sonrası beni arayıp komplikasyon geliştiğini ve çocuğumun yoğun bakımda olduğunu söylediler. Ben orada yetersiz ekipman ve doktor olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk ameliyatında yine ben, bizzat şahit oldum ki bekleme odasında anestezi uzmanı çocuğumla konuştu, sevdi. Ona ameliyathaneye kadar eşlik etti, kendi nezaretinde çocuğumu uyuttu. Ameliyathanede ise 7-8 kişilik bir ekip hazır bekliyordu. Ama bu kez karga tulumba çocuğumu yatırıp anestezi yaptılar. Ameliyathanede ise sadece 2 kişi vardı. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Fadime Eroğlu ise gözyaşları içinde oğlunun basit bir operasyon için girdiği ameliyattan, yatalak halde çıktığını belirtti.

Gözden KaçmasınSuriyede terör örgütü DEAŞa darbe… Sözde Horan Valisi yakalandıSuriye'de terör örgütü DEAŞ'a darbe… Sözde Horan Valisi yakalandıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#İhmal#Çukurova Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!