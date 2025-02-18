Alperen Şengün ilk kez All-Star’da... Türk Terminatör

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ABD’nin San Francisco kentindeki Chase Center’da gerçekleştirilen NBA All-Star 2025 organizasyonunun son gününde, mini turnuva olarak düzenlenen All-Star maçları oynandı. 40 sayıya ulaşanın galip geldiği turnuvanın ilk maçında Alperen Şengün’ün de yer aldığı Chuck Takımı, Kenny Takımı’nı 41-32 yendi. Karşılaşmada 4 dakika süre alan Alperen, 4 sayı, 1 ribaund üretti. Diğer yarı finalde Shaq Takımı, ‘yükselen yıldızlar maçlarının’ galibi olarak All-Star Turnuvası’na katılan Candace Takımı’nı 42-35 mağlup etti.

Shaquille O’Neal

CURRY 2. KEZ MVP SEÇiLDi

NBA All-Star finali, Alperen’li Chuck Takımı ile Shaq Takımı arasında oynandı. Rakibini 41-25 mağlup eden Shaq, 2025 NBA All-Star maçlarının galibi oldu. Alperen’in 19 saniye şans bulduğu karşılaşmada Jayson Tatum 15 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Stephen Curry 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 2 top çalmayla oynadı. Shaq forması giydiği iki maçta 20 sayı, 10 ribaund üreten Stephen Curry, ikinci kez NBA All-Star’da MVP seçildi. Organizasyonu canlı yayında yorumlayan efsane basketbolcu Shaquille O’Neal, 2007’de All-Star olan Mehmet Okur’dan sonra bu organizasyona seçilen ikinci Türk olan Alperen Şengün’den övgüyle bahsederek, “Türk terminatör” yakıştırmasını yaptı.

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NBA All-Star maçında yıldızlarla sahaya çıkan Alperen Şengün büyük alkış aldı.

‘BU KEZ ÇOK FARKLI BİR HEYECANIM VARDI’

Alperen Şengün maçın hemen ardından CNN Türk’e konuştu. All-Star heyecanını paylaşan Şengün “Çok güzel bir organizasyon, burada eğlendik, yeni insanlarla tanıştık, çok güzel oldu. Maçtan önce de ısınmamızı yaptık, maçımızı oynadık. Keşke kazanabilseydik ama olmadı. İnşallah bir dahaki seneye. All-Star olmanın heyecanı, ailemin burada olması... Tabii ki çok daha farklı bir heyecanım vardı” dedi.