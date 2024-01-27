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Alper Gezeravcı'dan Türk bayraklı paylaşım

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#Alper Gezeravcı#Uluslararası Uzay İstasyonu#Astronot
Alper Gezeravcıdan Türk bayraklı paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 01:19

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneyler yapmaya devam eden Alper Gezeravcı, Türk bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşırken, "Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen TEKNOFEST pozu da bana eşlik ediyor" dedi.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Türk bayrağı önünde poz verdiği fotoğrafını paylaştı.

"TEKNOFEST POZU DA BANA EŞLİK EDİYOR"

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin ilk astronotu olarak, Mersin Silifke’nin bir köyünden başlayıp gökyüzüne uzanan bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmak, benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı. Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen Teknofest pozu da bana eşlik ediyor. İsterim ki bu ülkenin her bir evladı bu öyküden ilham alsın, geleceğe umut olsun" ifadelerini kullandı.

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#Alper Gezeravcı#Uluslararası Uzay İstasyonu#Astronot

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