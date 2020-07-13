Alpcan Çelik kimdir nereli kaç yaşında? Ayasofya Camii'nin müezzini olacağı iddia edildi

Alpcan Çelik, son günlerde biyografisi ile gündemde yer alan isim olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ayasofya Camii için atama kararı alacağı 4 müezzinden ilki olarak iddia edilen Alpcan Çelik, kim ve nereli olduğu ile merak ediliyor. Peki, Alpcan Çelik kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ALPCAN ÇELİK KİMDİR?

Alpcan Çelik, 1993 yılında doğdu. Küçük yaşlarında Kuran-ı Kerim'i okumayı öğrenmiş ve kısa sürede Kuran-ı Kerim'in tamamını ezberleyerek Hafızlık belgesini almıştır. Hafız Alpcan Çelik, kıraat derslerini İstanbul Bahçelievler'de bulunan Hafız Ali Camii Kuran Kursunda almıştır. Hocası ise hafız Selman Okumuş'tur. Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi olarak görev yapmakta olan Hafız Alpcan Çelik, 2014 yılında düzenlenen ''Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma'' adlı yarışmada Dünya birincisi olmuştur.