Alpay Özalan: AK Parti beni şair yaptı

Toplantıda NATO zirvesindeki görüşmelerde Merve Kavakçı’nın kızı Fatima Gülham Abushanab’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tercümanlığını yapmasıyla ilgili eleştiriler de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözler üzerine eleştirilere yanıt verdi.

‘TRUMP VE BIDEN TERCÜMANI ÖVDÜ’

ABD Başkanı Joe Biden ve ABD eski Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerde de Fatima Gülham Abushanab’ın tercümanlık yaptığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Biden görüşmemizde kızımızın İngilizcesini ve aksanını övdü. Sayın Trump, Fatima Gülham Abushanab’ın tercümanlığı sırasında ‘Nasıl bu kadar iyi İngilizce konuşuyorsun’ diyerek övgülerini ifade etmişti. Teksas aksanını herkesin konuşamayacağını söylemişti. Kızımız da kendisine Teksas’da eğitim gördüğünü anlatmıştı. Fakat muhalefet maalesef eğitimine, dile vakifiyetine bakmadan eleştiriyor” dedi.

ERDOĞAN’A ŞİİR

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiir okuduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek ve Abdurrahim Karakoç gibi ünlü şairlerin şiirlerini okumasının ardından Alpay Özalan, “Kaçamak kaçamak yazdımsa, bunu yazan bu ellerin vardı sorunu, hayatta herkes seçmiş yolunu, kendi yoluna sarılıp bağlanacaksın” sözleriyle kendi yazdığı şiiri de okudu. Özalan’ın, “AK Parti beni şair yaptı Sayın Cumhurbaşkanım” sözleri, Erdoğan ve milletvekillerini güldürdü.

‘İÇİMDEN GELDİ’

Özalan toplantının ardından Hürriyet’e, “İçimden geldi. AK Parti milletvekili olduktan sonra şiir yazmaya başladım. Bu yolda davasından çıkanları anlattım. Davamızı sıkı sık savunmamız gerektiği mesajımızı şiirlerimle ilettim” dedi.

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