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Furkan Vakfı'na yönelik operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında!

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Alparslan Kuytul#Furkan Vakfı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 06:44

Adana’da Furkan Vakfı’na yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ile çok sayıda kişinin evine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Kuytul’un evinin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekat timleriyle önlemi alındı.

Furkan Vakfına yönelik operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında

Evin çevresine gelip, slogan atan Kuytul’un destekçileriyle polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma çıktı.

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Furkan Vakfına yönelik operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında
ALPARSLAN KUYTUL VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

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Evde yapılan aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Furkan Vakfına yönelik operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında

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#Adana#Alparslan Kuytul#Furkan Vakfı

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