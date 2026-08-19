Furkan Vakfı'na yönelik operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında!

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ile çok sayıda kişinin evine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Kuytul’un evinin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekat timleriyle önlemi alındı.

Evin çevresine gelip, slogan atan Kuytul’un destekçileriyle polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma çıktı.

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Evde yapılan aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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