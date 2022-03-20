Alparslan Kuytul’un da aralarında bulunduğu ’izinsiz’ yürüyüşe polis müdahalesi

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Kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri, sosyal medya üzerinden organize olup, tutuklu bulunan üyeler için izinsiz yürüyüş kararı aldı. Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde toplanıp izinsiz yürüyüş yapan eylemcilerin dağılması için polis ekipleri uyarıda bulundu. İddiaya göre, bazı eylemcilerin bazılarının polise saldırması üzerine çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve copla kalabalığa müdahale etti.

KUYTUL'UN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

2 saatlik müdahalenin ardından ara sokaklara dağılan grup üyeleri sosyal medya üzerinden haberleşerek bu sefer vakfın kurucusu Alparslan Kuytul'un evinin önünde toplandı. Alparslan Kuytul da bunun üzerine evinden çıkarak slogan atan gruba katıldı. Polis ekiplerinin tekrar müdahalesiyle birlikte bazı eylemciler Kuytul'a siper olarak, yakınlarda kurye hizmeti veren bir şirketin deposuna girdi.

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TEKRAR ARBEDE ÇIKTI



Polis, kapıyı açarak girdiği depodaki Kuytul ile bir grup eylemciyi depodan çıkardı. Kuytul, polis ekipleri eşliğinde yaklaşık 400 metre ileride evine gitti. Öte yandan Kuytul’un evinin önünde toplanan ve dağılmamakta ısrar eden grup ile polis arasında tekrar arbede çıktı. Kuytul’un evinin balkonundan yaptığı açıklamanın ardından eylemci grup dağıldı. Polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemi sürdürülüyor.



