Alparslan Kuytul Suç Örgütü aramalarında dikkat çeken detay: Şifreli sistem kurmuşlar! Adresten ilk bunları kaçırmışlar

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında 'Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, grubun lideri Alparslan Kuytul ile çok sayıda kişinin evine 19 Ağustos sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Kuytul’un evinin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekat timleriyle önlem alındı. Evin çevresine gelip, slogan atan Kuytul’un destekçileriyle polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma çıktı.

Evde yapılan aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu 49 kişi, suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Polis ekiplerinin Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi’ndeki örgütün idari binasında ilk gün yaptığı aramada bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Şifreli sistemle girilen binada bazı odaların da şifreli kapı sistemiyle korunduğu anlaşıldı. Bazı bilgisayar kasalarının içlerinin tamamen boşaltıldığı, örgütsel dokümanların olabileceği hard disklerin kasalarda bulunamadığı tespit edildi. Ayrıca, tüm odalardaki bilgisayarların monitörü, klavyesi ve diğer ekipmanlarının bulunmasına rağmen kasaların içinin boş olması dikkat çekti.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.