Alparslan Kuytul soruşturmasında yeni detay: 3.9 milyon TL örgütün sanal medya sorunlusunun evinden çıktı

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CNN Türk Muhabiri Paşa Alyurt son gelişmeleri anlattı;

"Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma süreci devam ediyor. Bu kapsamda hatırlatacak olursak 32 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında suç örgütünün liderliğini yaptığı iddia edilen Alparslan Kuytul’un da olduğu 32 kişinin ifade işlemleri devam ediyor. Tabi burada suç örgüsü kurma, yönetmeye ve üye olma başta olmak üzere ayrı ayrı suçlamalar ki özellikle burada vergi usul kanun muhalefet gibi bir çok farklı suçlama yöneltiliyor.

Yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde eşi Semra Kuytul tarafından sanal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulunuldu. Bu paylaşımlarda ele geçirilen bir para miktarına ilişkin paylaşım görüntüleri vardı. Bu paraların kendi evlerinden çıkmadığını iddia etmişti. Eskişehir'deki bir operasyona ait olduğu iddia edilmişti.

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Operasyon kapsamında ele geçirilen miktarlar olmadığı iddia ediliyordu. Bu paraların sanal medya sorumlusu olan Muhammet Yasin Birer’in evinde ele geçirildi. Para, altın, döviz gibi birçok miktar ele geçirildi. Paranın ele geçirildiği adreste, miktarı ve arama işleminin detaylarının adli arama tutanaklarıyla kayıt altına alındığı bildirildi.

Görüntülere yansıyan tutanakta, "18 Ağustos 2026" tarihi ise dikkat çekti. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor."