Alpargün Apartmanı 96 kişiye mezar olmuştu! Müteahhit ağlayarak konuştu... Acılı ailelerden kravatlı savunmaya tepki

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Adana’nın Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün deprem günü KKTC’ye kaçtı. KKTC ile yapılan görüşmeler sonucunda Alpargün, Lefkoşe’de polise teslim olup Adana’ya getirildi. Müteahhit Alpargün’ün 900 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye’den KKTC’ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşe’de daire satın almak için girişimde bulunduğu belirlendi.

KKTC’den Adana’ya getirilip tutuklanan müteahhit Hasan Alpargün hakkında Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya, tutuklu müteahhit Alpargün bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Çok sayıda müşteki ile tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada sanık müteahhidin kravatlı olması dikkat çekti.

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SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI VERDİ

Cumhuriyet savcısı, dava ile ilgili esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık Alpargün’ün ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22,5 yıl hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Müşteki avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaası ve Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik heyetin hazırladığı bilirkişi raporunu değerlendirdi. Avukatlar, inşaatın projeye göre yapılmadığını, ortaya farklı bir binanın çıktığını belirtti. Denetlemekle görevli yetkililerin de gerekeni yapmadığını ifade etti. Bir müşteki avukatı sanık için ‘Beyefendi’ deyince duruşma salonundaki şikayetçi bir kadın, “Katil o katil” diyerek bağırarak tepki gösterdi.

Bir müşteki avukatı da sanığın dere yatağına inşaatı yaparak mezarlık inşa etiğini belirtti. Bir avukat ise sanık hakkında “Kravatlı katil” dedi.

‘OLASI KASTLA CEZALANDIRILSIN’

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Müşteki avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına da katılmadıklarını belirterek, bilirkişi raporunun dikkate alınarak sanık hakkında ‘Olası kastla öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerektiğini, savcının bu yönde mütalaasını değiştirmesini istedi. Ayrıca, binanın yapımı ile ilgili görevli olan ve haklarında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilen görevliler hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması talep edildi. Daha sonra söz alan müştekilerden Sedat Coşkun, sanık müteahhidin daha önce hurdacılık yaptığını, topladığı teneke, telleri İskenderun Demirçelik’e götürerek eritip demir haline dönüştürerek müteahhitlere sattığını iddia etti. Coşkun, “Depremde ölen 3 yakınım kolon altında ya da beton altında kalarak ölmedi. Kum yığını altında boğularak öldüler” dedi.

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‘SEN KATİLSİN’

Depremde 12,5 yaşındaki ikiz torunlarını, kızını ve damadını kaybeden Selver Küçükçam da sanık için, “Sen katilsin. Bina yapmadın, kum yığını yaptın. Yavrularımın, gözlerinde, kulaklarında, burunlarında kum çıktı” diye konuştu.

AĞLAYARAK SÖZLERİNE BAŞLADI

Daha sonra söz hakkı verilen sanık müteahhit Hasan Alpargün ağlamaklı olarak savunmasına başladı. Apartmanı yönetmeliklere uygun yaptığını belirten Alpargün, “Belediye inceleme yaptı. Projem onaydan geçti. Ruhsatı aldıktan sonra inşaatımı yaptım. Yetkililer kontrol ettikten sonra iskan verdiler. Hatam olsa iskan vermezlerdi. Sağlık sorunlarım var. Anjiyo oldum. Kalın bağırsak kanseri hastasıyım. 17 aydır tutukluyum, 73 yaşındayım” diyerek tahliyesini istedi.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Alpargün’ün tutukluluk halinin devamına karar verip, esas hakkındaki mütalaalarını hazırlamaları için taraflara süre vererek duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Duruşma sonrası müştekiler ile avukatları basın açıklaması yaparak duruşmayla ilgili bilgi verdi. Avukatlar, bir sonraki celse davada karar verilmesini beklediklerini belirterek, “Adalet bekliyoruz. Bu karar, Türkiye’deki bütün deprem dosyaları ile beraber yaşanabilecek depremlerde veya bina yıkımlarında emsal karar oluşturacak” dedi.