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Alp Er Tunga'nın mezarı hakkında dikkat çeken açıklama

#Alp Er Tunga#Özbekistan#Prof. Dr. Necati Demir

Prof. Dr. Necati Demir, Türk hakanı Alp Er Tunga'nın mezarının Özbekistan'ın Buhara şehrinde olduğunu öne sürerek "Eldeki kaynakların bazıları, mezarın aslında direkt nerede olduğunu söylüyor. Güvenlik açısından bunu söyleyemiyorum ama ben çok da sıkıntı çekmeden gidip mezarın yerini bulabildim" dedi.

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Prof. Dr. Demir, Gazi Üniversitesi'nde Alp Er Tunga'nın mezarı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, Alp Er Tunga hakkında bugüne kadar dikkatli ve detaylı bir çalışma yapılmadığını ve Türk tarihinde çok önemli bir noktada olduğunu söyledi. Demir, konuyla ilgili yaklaşık 25 yıldır veri topladığını ve büyük bir arşivinin oluştuğunu belirterek, 3 ayrı Alp Er Tunga destanının 3 nüshasını bulduğunu ve üzerinde çalıştığını söyledi.

'ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI'NIN ÖNÜNDE DOSYA'

Topladığı veriler ışığında Özbekistan'a alan araştırmasına gittiğini ifade eden Demir, "Buharalı bir yazarımız var. Narşahi adında bir yazar. 942'de bir kitap yazar. Buhara şehrini Alp Er Tunga'nın kurduğunu, Alp Er Tunga'nın bu kentten yaşayıp öldüğünü ve mezarının yine Buhara'da olduğundan bahseder. Kaynaklar da mezarının orada olduğundan bahseder. Eldeki kaynakların bazıları, mezarın aslında direkt nerede olduğunu söylüyor. Güvenlik açısından bunu söyleyemiyorum ama ben çok da sıkıntı çekmeden gidip mezarın yerini bulabildim. Bir kümbet bu. İskitler, Sakalar döneminde mezarlar kümbet şeklinde yapılıyordu. Kümbet şeklinde mezar, şehrin hemen kenarında yerini alıyor" dedi.

Herkesin kendisinden mezarın yerini açıklamasını beklediğini belirten Demir, "Mezarın yerini açıklamak güvenlik sebebiyle mümkün değil. Elimdeki verilerin tamamını Özbekistan devletine aktardım. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın önünde dosya. Daha önce erken açıkladığım mezarlarda güvenlik sorunları çıktı. Özbekistan devletinin vereceği talimatla ya da yönlendirmesiyle yerini açıklayacağız. Bununla birlikte hedefim, oraya çok büyük bir türbe veya müze mezar yaptırmak" ifadelerini kullandı.

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'DAHA ÖNCE İNSANLARIN İLGİSİNİ ÇEKMEMİŞ'

Demir, İskitler dönemi mezarlarının üzerinde hiçbir şey yazmadığını, bu nedenle Alp Er Tunga'nınkisinde de olmadığını söyledi. Alp Er Tunga'ya ait olduğu düşünülen kümbetin daha önce ne olduğu düşünüldüğünün sorulması üzerine Demir, "O bölgede yüzlerce, binlerce kümbet var. İnsanların çok da ilgisini çekmemiş" cevabını verdi. Demir, mezarın yerini nasıl bulduğunun sorulması üzerine, "Arap ve Fars kaynaklarında bir evliyanın mezarından bahsediliyor, evliyanın mezarına yakın bir yerde olduğundan bahsediliyor. Elimde önceden haritaları hazırlamıştım, evliyanın mezarını belirledim. Evliyanın yerinden hareketle buldum" dedi.

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#Alp Er Tunga#Özbekistan#Prof. Dr. Necati Demir