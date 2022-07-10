Alp Er Tunga ne oldi

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Türk hakanı Alp Er Tunga efsanevi bir kişilik. MÖ 7. yüzyılda yaşadığı ve Saka Türklerine liderlik yaptığı kabul ediliyor. Divan-ı Lügat-it Türk’te ve Kutadgu Bilig’de de adil bir hükümdar ve kahraman bir savaşçı olarak adı geçiyor. İranlı Firdevsi’nin Şehnamesi’nde ise İranlıların ‘baş düşmanı’ olarak anlatılıyor. Selçuklu Türklerinin atası kabul edilen Alp Er Tunga’nın mezarı Türkmenistan’da aranıyordu.

8 AYDIR AÇIKLANMADI

Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir ise geçen yıl ekim ayında bir basın toplantısıyla Alp Er Tunga’nın mezarını bulduğunu iddia etmişti. Açıklamasında mezarın Özbekistan’ın Buhara şehrinde olduğunu ancak “güvenlik” sebebiyle mezarının tam yerini ve detayları açıklamayacağını söyleyen Demir, “Elimdeki verilerin tamamını Özbekistan devletine aktardım. Dosya Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın önünde” demişti. Demir’in bu açıklaması “Büyük tarihi keşif” yorumlarıyla sunulmuştu. Demir’in açıklamasının üstünden yaklaşık 8 ay geçti. Bu süreçte ne Özbekistan’dan ne Prof. Dr. Demir’den mezarın açılıp açılmadığına, o mezarın gerçekten Alp Er Tunga’nın mezarı olup olmadığına dair bir açıklama geldi.

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‘SAVAŞ BİTSİN, AÇILACAK’

Süreçteki son durumu öğrenmek için Demir ile konuştuk. Demir, “Hatırlarsanız Özbekistan’da bazı olaylar çıkmıştı. Önce o olaylar yüzünden mezar açılamadı. Şimdi de Ukrayna savaşı var. Beni aradılar Özbekistan’dan bilgi verdiler. ‘Hocam savaştan sonra mezar açılacak, sorun yok’ dediler. Savaşın bitmesini bekliyorlar. O şekliyle duruyor. Toprak onların, ne yapacaklarını onlar bilir, şimdilik bekliyoruz” dedi. Mezarın bulunduğu iddia edilen Özbekistan’ın Buhara şehri ile savaş bölgesi arasında en az 3 bin kilometre mesafe var. Demir, Ukrayna savaşı ile Alp Er Tunga’nın mezarının açılması arasında nasıl bir irtibat olduğunu ise açıklamadı. Demir, bu süreçte yayınlanan ‘Türk Hakanı Alp Er Tunga’ adlı kitabının gördüğü ilgiden de memnun olduğunu söyledi.

Hürriyet daha önce bu konuda yaptığı haberde diğer tarihçilerin konuyla ilgili şüphelerini içeren değerlendirmelerine de yer vermişti.