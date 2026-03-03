‘Alo Fetva Hattı’na ilgi iki katına çıktı

Haberin Devamı

Ramazan ayının başlamasıyla, halk arasında ‘Alo Fetva Hattı’ olarak bilinen ‘Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma’ hattına gelen çağrılarda artış yaşandı. Antalya İl Müftülüğü bünyesinde 4’ü erkek olmak üzere 5 vaizin görev yaptığı hatta ramazan ayında günlük yaklaşık 100 çağrı geldiği, ramazan dışında ise bu sayının ortalama 50 olarak seyrettiği aktarıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurulan ve vatandaşların dini konulardaki sorularına cevap bulmasını amaçlayan ‘Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma’ hattına, ramazan ayında en çok oruç, zekât, fitre ve kefaret konularında sorular yöneltiliyor.

‘MAHREMİYET ÇOK ÖNEMLİ’

Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman, hattın 09.00’dan 21.00’e kadar hizmet verdiğini belirtip sistemin çok yönlü çalıştığını ifade ederek, “Alo Fetva Hattı, insanımızın dini konulardaki problemlerinde çözüm aramak için kurulmuş bir hat. İnsanların sorularına cevap buluyoruz. Miras hukukundan, nikâh, çağdaş güncel meseleler, deizm, ateizm gibi her konuda, boşanma gibi konularda halkımızın sorularına cevap aradığımız bir fetva hattı. Vatandaşlarımız 190’ı arayarak bize ulaşıyor, hocalarımız cevaplandırıyor. Hocalarımızın cevaplandıramadıkları noktada Ankara’daki din işleri uzmanlarımıza soruluyor. Onlar da cevaplandıramazsa sorular Din İşleri Yüksek Kurulu’na iletiliyor ve onlar cevaplandırıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 350 hocamız bu alanda görev yapıyor. Gizlilik ve mahremiyet bizim için çok önemli. Bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak ve ehil kaynaklardan doğru bilgi sunmak asıl amacımız” diye konuştu.

GÜNDE 5 BİN SORU YÖNELTİLİYOR

Ramazan ayında çağrıların arttığını ifade eden Aydın Yığman, Türkiye genelinde ramazanda günlük ortalama 5 bin civarında soru geldiğinin bildirildiğini söyleyerek, “Meşhur sorulardan ‘Denize girdiğimizde oruç bozulur mu, bozulmaz mı?’ gibi sorular da var. Yani genelde halkımızın karşılaştığı problemleri cevaplandırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Yığman, vatandaşların sadece telefonla değil, e-Devlet üzerinden ‘Dini Soru Sor’ bölümünden, mobil uygulamadan ve Diyanet TV’de her cuma akşamı yayınlanan program aracılığıyla da sorularını iletebildiğini belirtti.

‘13 YILDA BÖYLE SORULAR İLK KEZ GELDİ’

Antalya İl Müftülüğü’nde 13 yıldır fetva hizmetinde görev yapan vaiz Saffet Sevim, bu yıl ilk kez karşılaştığı bazı soruları aktararak “Ramazan 29 gün olursa Şaban’ın son gününde 1 gün oruç tutarak 30’a tamamlamak gerekir mi, diye soruldu. Hayatımda ilk kez böyle bir soru geldi. Yine ‘Belki orucumu bozmuşumdur’ diyerek mutlaka 60 gün kefaret orucu tutulması gerektiğini düşünenler var” diye konuştu.

‘DUDAK NEMLENDİRİCİSİ ORUCU BOZAR MI’

Ramazanda gelen sorular arasında günlük hayata ilişkin detayların da bulunduğunu anlatan Sevim, “Bu sene ilk defa ‘Dudaklara nemlendirici sürmek orucu bozar mı’ sorusuyla karşılaştım. Ayrıca banyo yapmak, krem sürmek, oje sürmek gibi konular soruluyor. Esas olan vücuda bir şey girmediği müddetçe orucun bozulmamasıdır” ifadelerini kullandı.

Ramazan dışında ise en çok resmi nikâh olmadan yapılan evlilikler konusunda sorular geldiğini ifade eden Sevim, “Nasıl ki ev ve araba alımında resmi kayıt şartsa, evlilikte de mutlaka resmi nikâh olmalı” dedi.