‘Alo adalet’ hattı yolda

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“Geciken adalet vatandaşın adalet duygusunu zedeler. Vatandaşın sesini duyan bir adalet sistemi kuracağız” mesajını veren Gürlek özetle şunları söyledi:

‘ALO ADALET’ GELİYOR: Adaletin terazisi yalnızca hakkı, hukuku, delili ve vicdanı esas alır. Bizim temel hedefimiz, vatandaşımızın adalete güven duyduğu, hakkına zamanında ulaştığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğunu hissettiği bir sistemi daha ileri taşımaktır. Alo Adalet hattı ile vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini ve karşılaştıkları sorunları doğrudan iletebilecekleri, daha erişilebilir bir sistemin hazırlıklarını yapıyoruz.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER: Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik.

12. YARGI PAKETİ YASALAŞTI

Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda 12’nci Yargı Paketi olarak bilinen ‘yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik’ torba yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı. Yasaya göre, hukuk mahkemelerinde iki duruşma arasındaki süre kural olarak üç aydan uzun olamayacak. Soruşturma ve davalarda alınan DNA örnekleri sonsuza dek arşivlerde saklanmayacak. Ayrıca yasaya, kendilerini ‘IBAN mağduru’ olarak adlandırılan ve ‘nitelikli dolandırıcılıktan’ çoğu genç on binlerce vatandaşın dosyalarını yeni baştan görüştürecek düzenlemeler eklendi. Genel Kurul görüşmeleri sırasında paketten İcra ve İflas Kanunu’na ilişkin iki madde çıkarıldı.

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TİTİZLİKLE ARAŞTIRIYORUZ

- ADALET Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği ile ilgili olarak da “Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetini hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez” dedi. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da özetle şunları kaydetti: “Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde milletimizin kutsal emanetine ilişkin iddialar hukuk zemininde, bütün yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya yapı hukuki denetimin dışında değildir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Türk yargısı; algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek; yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır.”