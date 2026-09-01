‘Alo Adalet 135’te 3-5 yıl kriteri

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Bakan Gürlek, NSosyal hesabından Alo Adalet 135 hattına ilişkin paylaşımda bulunurken de şu bilgileri verdi: "Bu uygulamayla vatandaşlarımızın devam eden dosyalarına ilişkin bilgiye güvenli biçimde erişimini sağlayacak, gecikmelerin etkin şekilde takip edilerek yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunacağız. Alo Adalet 135 hattının yanı sıra adliyelerimizde kurduğumuz Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına bizzat başvurarak talep ve müracaatlarını iletebilmelerine de imkân sağlıyoruz.”

BAŞVURU NASIL YAPILACAK

Alo Adalet 135 hattına dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası ise 3 yılı aşan kişiler başvuruda bulunabilecek. Hatta başvurmak isteyenler, 135'i arayıp güvenli kimlik ve iletişim doğrulamasını tamamladıktan sonra yapay zekâ destekli sesli asistanın yönlendirmeleriyle işlemini gerçekleştirebilecek veya uzman temsilciye bağlanabilecek. Başvurular, Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları tarafından incelenerek gerekli görülmesi halinde ilgili mahkemenin veya başsavcılığın değerlendirmesine sunulacak.

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BAKAN GÜRLEK AÇIKLADI: 97 YANGINA 69 ŞÜPHELİ

Â ADALET Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran’dan bu yana 97 orman yangınına ilişkin yürütülen adli işlemlerde 69 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Gürlek, 15 şüphelinin tutuklandığını, 30 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandığını bildirdi. Bir şüphelinin gözaltında bulunduğu, 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı bulunduğunu kaydetti. Gürlek, “Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin” dedi. Gürlek, 22-30 Ağustos’ta çıkan 22 yeni orman yangınına ilişkin soruşturmalarda da 23 şüphelinin tespit edildiğini belirtti. 3’ünün tutuklandığını, 9’u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını açıklayan Gürlek, bir şüphelinin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğunu kaydetti.◊