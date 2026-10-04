Alo Adalet 135'deki başvurular UYAP'tan da yapılabilecek

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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Alo Adalet 135 kapsamındaki başvurularınızı artık UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda da iletebilirsiniz.

5 yılı aşan dava dosyalarınız ile 3 yılı aşan soruşturma dosyalarınızdaki gecikmelere ilişkin taleplerinizi UYAP Vatandaş Portalı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde iletebilirsiniz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, yargı hizmetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve erişilebilirliğini artıran çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.