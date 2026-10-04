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Alo Adalet 135'deki başvurular UYAP'tan da yapılabilecek

Güncelleme Tarihi:

#UYAP#ALO 135#Akın Gürlek
Alo Adalet 135deki başvurular UYAPtan da yapılabilecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 11:02

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 kapsamındaki başvuruların artık UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda da iletebildiğini açıkladı.

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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Alo Adalet 135 kapsamındaki başvurularınızı artık UYAP Vatandaş Portalı üzerinden elektronik ortamda da iletebilirsiniz.

5 yılı aşan dava dosyalarınız ile 3 yılı aşan soruşturma dosyalarınızdaki gecikmelere ilişkin taleplerinizi UYAP Vatandaş Portalı üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde iletebilirsiniz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, yargı hizmetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve erişilebilirliğini artıran çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

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#UYAP#ALO 135#Akın Gürlek

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