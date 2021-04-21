Alo 182 neden açılmıyor? Telefondan aşı randevusu nasıl alınır? Alo 182 hattı hakkında bilgiler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi" açıklamasının ardından randevu almak için MHRS ve Alo 182 hattında yoğunluk başladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından randevu almak isteyen vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 hattına yöneldi.

Alo 182 neden açılmıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüse karşı aşılamayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Yeni yaş grubu açıklamasıyla birlikte vatandaşlar, MHRS ve Alo 182 üzerinden koronavirüs aşısı almaya çalışıyor. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar zaman zaman Alo 182'ye ulaşmakta sorun yaşıyor.

Vatandaşlarımız, ALO 182 Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS)’nden şu şekilde randevu alabilirler:

ALO 182 çağrı merkezini arayarak,

https://www.hastanerandevu.gov.tr veya https://www.mhrs.gov.tr web sitesine girerek,

MHRS mobil uygulamasını telefonunuza indirerek randevu talebinde bulunabilirler.

182 HASTANE RANDEVU ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Hastane randevu alma işlemi için iki fraklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 182 numaralı hattı arayarak çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Fakat bu işlem, hatların ve çağrıya yanıt veren operatörlerin yoğunluğu nedeniyle sağlıklı işlemeyebilmektedir.

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