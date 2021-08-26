Alo 170 nedir? ALO 170 nelere bakar?

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi “ALO 170” 15 Kasım 2010 tarihinde hizmete girdi. İletişim Merkezimiz çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü;

Soru,

Öneri,

Eleştiri,

İhbar,

Şikâyet,

Başvuru ve taleplerinizi etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla kurulmuştur.



Çalışma Hayatı İletişim Merkezi “ALO 170” i 7 gün 24 saat arayabilirsiniz.



Alo 170 iletişim merkezi, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir.



İletişim Merkezine gelen tüm çağrılara konunun uzmanları doğrudan cevap vermekte ve ilk görüşmede talepler sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Çağrılara hemen cevap üretilemediği durumlarda anında kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek en geç 72 saat içerisinde taleplere cevap verilmektedir.

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