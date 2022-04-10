Alnımızın akıyla bugünlere ulaştık

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Polis Haftası nedeniyle iftarını İstanbul’da Baltalimanı Polis Evi’nde Sahil Güvenlik, Jandarma ve polislerle birlikte yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da katıldığı iftarda güvenlik görevlilerine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

MÜCADELEMİZ HUKUK SINIRLARI İÇİNDE

“Türkiye uzun süren terörle mücadele döneminde askeriyle, polis ve jandarmasıyla güvenlik korucusuyla diğer kamu görevlileriyle, vatandaşıyla on binlerce şehit vermiş bir ülkedir. Buna rağmen terörle mücadeleyi daima hukuk devleti sınırları içinde yürüttük. Artık terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemiyor, onları sınırlarımız ötesinde gizlendikleri inlerinde bulup tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve istihbarat teşkilatımız başta olmak üzere bu mücadelede görev alan tüm birimlerimizin tek yumruk olarak birlikte çalışmasıyla terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz. Son dönemde asayişten uyuşturucuyla mücadeleye, organize suçların önlenmesinden trafik hizmetlerine, kıyılarımızın güvenliğinden uluslararası misyon faaliyetlerimize kadar geniş bir alanda tarihimizin en önemli başarılarını elde ettik.

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SADECE VAZİFENİZE ODAKLANIN

Zaman zaman özellikle polislerimizin üzerine gelindiğini, ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın. Sadece ve sadece vazifenize odaklanın. Cumhurbaşkanı olarak görevini hukuk içinde yürüten, meşruiyet çizgisinden ayrılmayan her kamu görevlisi gibi polislerimiz ile personellerinin önemli bir kısmını profesyonelleştirdiğimiz jandarmamızın ve sahil güvenlik personelimizin de sonuna kadar yanındayım.”

EN GÜVENLİ ÜLKELERDEN BİRİYİZ

“Emniyet teşkilatımızın, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin takdire şayan bir işbirliği ve koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların meyvelerini en güzel şekilde topladık. Bu sayede Türkiye, bölgesindeki krizlere, sığınmacı akınına, iç ve dış nice provokasyon girişimine rağmen dünyanın en huzurlu, en güvenli ülkelerinden biri olarak öne çıkmıştır. Mesela gelişmiş ülkelerin bile ciddi sosyal kırılmalar yaşadığı salgın döneminde biz sadece milletimizin huzurunu teminat altına almakla kalmadık. Bu kriz döneminde vefa timleri gibi uygulamalarla güvenlik teşkilatlarımızın, vatandaşlarımıza geniş bir alanda hizmet vermesini sağladık.”