Almira İsminin Anlamı Nedir? Almira Ne Demek?

Almira ay tutulması sırasında ayın çevresinde gözüken kızıllık anlamına gelmektedir.

Almira İsminin Anlamı

Almira isminin anlamı sözlüklerde ay tutulması sırasında ayın çevresinde oluşan kızıllık olarak geçmektedir. Almira ismi hangi dilden ülkemize geldiği bilinmemektedir. Ayrıca Almira Kuran’da geçmemektedir.

Almira İsminin Özellikleri

Lider ruhlu insanlardır. Bu sebeple kimsenin etkisinde kalmazlar. Kendilerine has düşüncelere sahiplerdir. Sorumluluk ve görevlerinden kaçınmazlar. Cesur insanlardır. Fakat cesaretlerini kontrol etmeleri gerekir. Bazen esnek olmalı hemen karar vermemeleri gerekir.

Atak insanlardır. Olaylar karşısında olayın gidiş yönüne göre karar verirler ve yaşayarak öğrenmeyi severler. Fakat bazı durumlarda karar verme süreleri uzayabilir. Bu sebeple başarısız olabilme ihtimalleri bulunmaktadır. Dürüst ve hoşgörülü insanlardır. İnsan ilişkileri konusunda iyilik yapmayı seven dost canlısı kişilerdir. Bunun yanı sıra en sevdiği aktivitelerden birisi de seyahat etmektir. Fakat atak olmaları sebebiyle sakarlık yapabilirler.

İş kolik kişilerdir. Enerjileri kolay kolay bitmez. Uykuyla araları yoktur. Sağlıklı yapılara sahiptir. Seyahat etmenin yanı sıra evcimen yapıya sahiplerdir. Ev hayatını da çok severler. Maddi durumlarda dikkatlidirler. Hesaplarını iyi yaparlar.

Ayrıca düşünceli kişilerdir. Çok merhametlilerdir. Yaratıcı özellikleri bulunur. Bu sebeple sanatsal yetenekleri fazladır. Olayları derinlemesine düşünür ve incelerler. İş ahlakları da oldukça yüksektir.