Almeda’dan teşekkür

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İstiklal Caddesi’ndekipatlamada 3 yaşındaki kızı Almeda ile yaralanan Dilay Sinan o anları anlattı: “Simit aldık, yürürken patlama oldu. Eşimi bebek arabasından Almeda’yı çıkartmaya çalışırken gördüm. Almeda’nın yüzünün bir tarafı kan içindeydi. ‘Beni bırak, çocuğa bak’ dedim. Sürüklenerek savruldum. Motosikletliler beni, eşimi ve kızımı hastaneye götürdü. Tedavimiz sürüyor. Almeda televizyon açınca sesten huzursuz oluyor, kapatmamızı istiyor.”

Sinan ve Almeda, motosiklet sürücülerine teşekkür etti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste sürüyor, 2 hastamız yoğun bakımda” dedi.