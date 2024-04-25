Almanya’yla yeni dönem

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i Beştepe’de resmi törenle karşıladı. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

60 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ: “Alman halkına, 6 Şubat’taki dayanışması için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri ikili olarak ele alma fırsatını bulduk. NATO müttefikimiz Almanya ile her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. 50 milyar doları bulan ikili ticaret hacmimizi dengeli biçimde 60 milyar dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz.

SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ KISITLAMALAR ARTIK GÜNDEMİMİZDEN ÇIKMALI: Savunma sanayisi alanındaki işbirliğimizi de ikili ilişkilerimize ve müttefiklik ruhuna uygun şekilde ilerletmek arzusundayız. Savunma sanayisinde karşılaştığımız kısıtlamaları artık gündemimizden tamamen çıkartalım istiyoruz.

Haberin Devamı

ORTAK PAYDAMIZ BEŞERİ BAĞLAR: Almanya ile ikili ilişkilerimizin en müstesna ortak paydası ve taşıyıcı sütunu güçlü beşeri bağlarımızdır. Bundan 63 yıl önce Sirkeci Garı’ndan uğurladığımız insanlarımızın sayısı 3.5 milyona ulaştı. 63 yıllık süre zarfında Türk toplumu gurbetçilikten çıkarak, Almanya’nın sosyal, ekonomik, kültürel ve akademik hayatında kritik rolleri üstlenmeye başladı. Vatandaşlarımızın kültürden sanata, siyasetten bilim ve sanata kadar her alanda önemli başarılarına şahit oluyoruz.

IRKÇILIK ENDİŞELERİMİZ ARTIYOR: Türk toplumunun eşit katılım temelli entegrasyonuna önem veriyor, teşvik ediyoruz. Çifte vatandaşlığı mümkün kılan yeni Alman vatandaşlık yasasını bu bağlamda atılmış kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Ancak Avrupa ile birlikte Almanya’da yükselen yabancı karşıtı, İslam düşmanı, aşırı sağcı ve ırkçı örgütlere ilişkin endişelerimiz giderek artıyor. Solingen faciasından 31 yıl sonra benzer bir saldırıda maalesef 2’si çocuk, 4 kardeşimizi kurban verdik. Menfur hadisenin aydınlatılması ve sorumlularının cezalandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştım.

TERÖRLE MÜCADELEDE DAHA FAZLA DESTEK: PKK, PYD, FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın huzurunu kaçıran ve

temsilciliklerimize saldıran terör örgütleri ile mücadeleye de değindik. Müttefiklik hukukumuza zarar veren bu örgütlerle mücadelede daha etkin işbirliğine ihtiyacımız bulunuyor. Terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek ve dayanışma beklediğimizi ifade ettim.

Haberin Devamı

GAZZE’DE ZULÜM SON BULMALI: Türkiye AB ilişkileri de gündemimizde yer aldı. Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımları ele aldık. Gazze’de 200 gündür yaşanan benzeri görülmemiş zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım. Netanyahu sırf siyasi ömrünü uzatmak adına kendi vatandaşları dahil tüm bölgemizin güvenliğini tehlikeye atıyor. Türkiye olarak bu konuda ilk günden itibaren kararlı, vicdanlı ve cesur bir duruş sergiledik.”

İSRAİL İLE TİCARET BİTTİ

Erdoğan İsrail’le ticari ilişkiler sorusunu “Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırılarındaki ölüm sayısı ne yazık ki 45 bini buldu. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Gazze, Filistin yerle yeksan olmuş durumda. Tüm Batı, İsrail’in yanında yer alıyor. İmkânsızlıklar içerisinde rehinelerin takası noktasında bir gayretin, mücadelenin içindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasla başarılı oluruz” diye yanıtladı.





ATA’YA SAYGI

Haberin Devamı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dün Anıtkabir’i de ziyaret etti. Steinmeier, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Mustafa Kemal Atatürk’e derin saygılarımı sunmaktan büyük onur duyuyorum. Onun Avrupa’ya bakışı, Almanya ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 100 yıllık derin dostluğun temelini atmıştır” dedi.

STEİNMEİER: VAZGEÇİLMEZ ORTAKLARIZ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier da toplantıda özetle şöyle konuştu:

“Yoğun görüşmelerimiz son derece yararlı oldu. İkimiz de biliyoruz ki bu ilişkiler sadece devletler ve hükümetler arasındaki ilişkiler değildi, özellikle insani ilişkiler bizim bağlarımızı özel kılıyor. Almanya’nın dünyadaki hiçbir ülkeyle bu kadar yoğun, dostane ve ailevi ilişkileri yoktur.

Haberin Devamı

DEPREMZEDELERİ UNUTMAYACAĞIZ: Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının ne kadar takdire şayan olduğunu ifade ettim. Almanya olarak depremzedeleri unutmayacağız ve desteklemeye devam edeceğiz.

FİNANS POLİTİKALARI TAKDİRLE KARŞILANIYOR: Türkiye’deki finans politikalarındaki reformlar Avrupa’da da Batı’da da büyük bir takdirle karşılanıyor. Ülkelerimiz ekonomik açıdan zor olan dönemlerden geçiyor. Bu nedenle ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmek zorundayız. Elbette yasal güvenlik ve hukuk devleti ilkeleri bunun için çok önemli.

AVRUPA’YA YÖNELEN BİR GELİŞME DİLİYORUM: Türkiye’ye dinamik, demokratik ve Avrupa’ya yönelen bir gelişme diliyorum. 100 yıldır süren ilişkilerimizin daha da başarılı ve geleceğe dönük olmasını arzu ediyorum. Biz iki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz.

Haberin Devamı

IRKÇILARA HAK ETTİKLERİ CEZA VERİLECEK: (Almanya’daki ırkçı saldırılar) Alman güvenlik güçleri ve yargısı faillere hak ettikleri cezaları verecek.”





SICAK KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 günlük ziyaret için Türkiye’de bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i Cumhurbaşkanlığı’nda resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier’i Cumhurbaşkanlığı ana giriş kapısında aracından iner inmez sıcak bir şekilde selamladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Steinmeier, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

DÖNER ESPRİSİ

Steinmeier, getirdiği dönerin iki ülke arasındaki kültür çeşitliliğini temsil ettiğini belirtince Erdoğan, “Herhalde döner İstanbul’da bitirildi” dedi. Erdoğan’ın esprisi salonda kahkahalara neden oldu.