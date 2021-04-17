MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlmanya’ya iltica iddialarına soruşturma: 4 personel görevden uzaklaştırıldı
GeriGündem Almanya’ya iltica iddialarına soruşturma: 4 personel görevden uzaklaştırıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 17.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Almanya’ya iltica iddialarına soruşturma: 4 personel görevden uzaklaştırıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya’ya iltica iddialarına soruşturma: 4 personel görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nce düzenlenen etkinlikle Almanya’ya iltica edenlerle ilgili başlatılan soruşturmada 4 kamu görevlisinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık, belediyenin derneklerle çevre duyarlılığını geliştirme konulu ortak projeler yaparak, kamu görevlisi olmayan kişilerin hizmet pasaportu almalarını sağladığı, bu kapsamda yurtdışına gönderilenlerin bir kısmının yurda dönmediği iddiaları üzerine açıklama yaptı: “Bakanlığımızın 12 Mart 2021 tarihli onayı ile mülkiye müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır.

GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Sorumlulukları bulunduğu değerlendirilen ilgili Vali Yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü, Bakanlığımızca; 2 kamu görevlisi de valiliklerince olmak üzere; 4 personel görevden uzaklaştırılmıştır.” Açıklamada mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulamasının geçici olarak durdurulduğu da belirtildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi