Almanya'ya dönerken feci şekilde can vermişlerdi... Toprağa verildiler...

Kaza bayramın son günü olan 3 Ağustos'ta saat 15.30 sıralarında Ankara- Konya yolunun 74'üncü kilometresinde Ankara'ya yaklaşık 90 kilometre kala meydana geldi.

Hatay'dan Almanya'ya giden Gürkan Tekoğlu (36) yönetimindeki Alman OL GP 220 plakalı otomobil, park halindeki 33 RH 912 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobildeki sürücü Gürkan Tekoğlu ile yanındaki eşi Pelin Tekoğlu (31), kızları Melina (4) ve Melisa Tekoğlu (6) ile kayınbiraderi Mehmet Ali Eskisarılı (22) yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Gürkan Tekoğlu ile eşi Pelin Tekoğlu, kızları Melina ve Melisa Tekoğlu için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Gürkan Tekoğlu'nun babası ve yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Gürkan Tekoğlu'nun nisan ayında izne geleceği ancak yaşanan koronavirüs salgının nedeniyle uçuşların yasaklanması sonrası izne gelemediği bu nedenle 1 Temmuz'da geldiği öğrenildi.

Kılınan cenaze namazının Gürkan Tekoğlu, eşi Pelin ve kızları Melina ve Melisa, yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kayınbirader Mehmet Ali Eskisarılı'nın cenazesinin ise yarın sabah saat 10.00'da yine Antakya'da toprağa verildiği belirtildi.