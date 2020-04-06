Almanya'nın Telefon Kodu Nedir? Almanya Telefon Kodları

Almanya Türk vatandaşlarının ağırlıkta yaşadığı bir ülkedir. Telefon aramaları yapmak için hem ülke kodunun bilinmesi hem de şehirlerarası telefon kodlarının bilinmesi gerekmektedir. Telefon kodları hem ülkeler arası hem de şehirlerarası verilen her biri birbirinden farklı kodlardır. Hem Almanya’da yaşayan kişilerin Almanya içerisindeki farklı şehirleri ararken bu telefon kodlarını bilmesi gerekir hem de farklı ülkelerden Almanya’yı aramak için kodun bilinmesi gerekmektedir.

Almanya’nın Telefon Kodu Nedir?

Herhangi bir ülkeden Almanya’yı arayabilmek için Almanya’nın ülke telefon kodu olan “+49” tuşlanmalıdır. Almanya telefon kodu +49’dur. Almanya hem ticari amaçlar ile hem çalışma hem de eğitim amacı ile Türkiye’den çok fazla göç almış olan bir ülkedir. Almanya’da yaşayan Türk nüfusu 3 milyon ila 3,5 milyon arasındadır.

Almanya ile bir iş görüşmesi yapılması halinde veya Almanya’da yaşayan bir vatandaşın aranması halinde telefonlarda +49 numarasının tuşlanması gerekmektedir. +49 Almanya’nın kullanmış olduğu uluslararası telefon kodudur.

Almanya Telefon Kodları

Almanya’da bir şehirden başka bir şehri arayabilmek için de telefon kodları kullanılır. Berlin telefon kodu 30’dur. Bad Homburg telefon kodu 6172’dir. Bonn telefon kodu 228’dir. Bremen telefon kodu 421’dir. Chemnitz telefon kodu 371, Cologne (Köln) telefon kodu 221 ve Cottbus telefon kodu 355’dir. Darmstadt telefon kodu 6151 iken, Dresden telefon kodu 351’dir. Wiesbaden telefon kodu 611’dir. Diğer şehir telefon kodları ise; Essen 201, Frankfurt (doğu) 335, Frankfurt (batı) 69, Gera 365, Halle 345, Hamburg 40, Heidelberg 6221, Hanover 511, Karl-Stadt 9353, Kiel 4312dir. Bunun yanında diğer şehirlerin telefon kodlar ise; Koblenz 261, Leipzig 341, Magdeburg 391, Mannheim 621, Munih 89,Neubrandenburg 395, Nurnberg 911, Potsdam 331, Rostock 381, Saal 38223, Schwerin 385, Stuttgart 711’dir.