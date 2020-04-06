Almanya'nın Şehirleri Nelerdir? Almanya Şehirleri Ve Nüfusları
Almanya, ülkemizden en çok göç alan ve 80 milyonu aşkın nüfusu ile Avrupa’nın en önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple de Almanya’nın şehirleri nelerdir ve Almanya şehirlerinin nüfusu nedir gibi sorular araştırılmaktadır. İşte sizin için derlediğimiz Almanya şehirleri ve nüfus bilgileri.
Müzik, tiyatro ve felsefe gibi çok sayıda sanat dalında öne çıkan Almanya; kalabalık nüfusunun yanı sıra oldukça yoğun bir turist akımına uğramaktadır.
Almanya’nın Şehirleri Nelerdir?
Almanya’da yapılan son nüfus sayımına göre, ülkede ikamet eden vatandaş sayısı 82,79 milyon olarak elde edilmiştir. Bu rakam ülkenin 50 farklı şehrine yayılmış durumdadır.
Ülkenin 50 şehri ise; Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig, Bremen, Dresden, Hannover, Nürnberg, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Beilefeld, Bonn, Münster, Karlsruhe, Mannheim, Augsburg, Weisbaden, Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Braunschweig, Chemnitz, Kiel, Aachen, Halle, Magdeburg, Freiburg, Krefeld, Lübeck, Oberhausen, Erfurt, Mainz, Rostock, Kassel, Hagen, Hamm, Saarbrücken, Mülheim, Postdam, Ludwigshafen, Oldenburg, Leverkusen, Osnabrück ve Solingen olarak sıralanmaktadır. Bu sıralama baştan sona doğru azalan nüfus rakamlarına göre yapılmıştır.
Almanya Şehirleri ve Nüfusları
Almanya’nın 50 şehri içerisinde en çok nüfusa sahip il Berlin, en az nüfusa sahip il ise Solingen olarak belirtilmektedir. Bu kapsamda ülkenin en kalabalık 10 şehri ve mevcut nüfusları aşağıdaki gibi listelenmektedir.
Berlin: 3.520.031
Hamburg: 1.787.408
Münih: 1.450.381
Köln: 1.060.582
Frankfurt: 732.688
Stuttgart: 623.738
Düsseldorf: 612.178
Dortmund: 586.181
Essen: 582.624
Leipzig: 560.472
Almanya’da En Çok Türk Yaşayan Şehir Hangisidir?
Almanya, Avrupa ülkeleri arasında Türk göçmen sayısının en fazla olduğu ülkedir. Bu kapsamda ülke içerisinde Türklerin en yoğun yerleşim gösterdiği şehir ise Frankfurt olarak belirtilmektedir. Frankfurt aynı zamanda dünyada yaşanabilecek en güzel 7. Şehir olarak kabul edilmektedir.
Almanya’nın En Çok Turist Alan Şehri Hangisidir?
Almanya, Batı ve Orta Avrupa’da yer alan ve yoğun turist alan bir bölgedir. 16 federal alt bölgesi bulunan ülke, ulusal birliğini 1871 senesinde tamamlamıştır. Başkent Berlin, Münih ve Frankfurt şehirleri de her mevsim ziyaretçilerini ağırlamaktadır.
Berlin, kendi ismiyle anılan Berlin Duvarı ile simgelenen bir şehirdir. Bu duvarın yıkılmasıyla birlikte Postdamer Meydanı ile dikkat çekmeye başlamıştır. Münih, özellikle eski meydan ve kiliseleriyle tarihi gezinti yapmayı sevenlerin odak noktası olmuştur. Türkler ’in yoğun olarak bulunduğu Frankfurt ise özellikle fuar organizasyonları ile ön plana çıkmaktadır.
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