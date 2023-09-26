Almanya’nın kahramanı Arda ve Abdi

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Alman Bild gazetesinin haberine göre çocukluklarından beri arkadaş olan 17 yaşındaki Arda ile 16 yaşındaki Abdi, okuldan çıkıp evlerine giderken, bir adamın elinden tuttuğu çocuğu çekerek götürdüğünü gördüler. İki arkadaş korktuğu yüzünden belli olan çocuğu kurtarmak için hemen harekete geçti. Gençler, adama müdahale ederek çocuğu elinden çekip aldılar. Abdi “Bana yardım edin” diyen çocuğun yanında kaldı. Arda ise olay yerinden uzaklaşan adamın peşine düşüp girdiği eve kadar takip etti. Daha sonra da polise giderek ihbarda bulundu. Polis tarafından yakalan ve alkollü olduğu saptanan 61 yaşındaki şahıs gözaltına alındı. Ancak daha sonra bir psikiyatri kliniğine gönderildi.

‘GURUR DUYUYORUZ’

Bild gazetesi “Arda ile Abdi hâlâ yaşadıklarına bir türlü inanamıyorlar” derken, Arda’nın annesi “Oğlumuzla gurur duyuyoruz” diye konuştu. Mönchengladbach’ta Arda ve Abdi’nin sergiledikleri cesaret takdirle karşılanırken, onları görenler hem tebrik hem de teşekkür ediyor.

