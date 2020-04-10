Almanya'nın Eyaletleri Nelerdir? Almanya Eyaletleri Listesi

Almanya eyaletler ve eyaletlerin şehirlerinden oluşan bir ülkedir. Almanya’nın başkenti olan ve aynı zamanda en büyük şehri Berlin’dir. Almanya’da bulunan birçok şehir neredeyse Berlin kadar gelişmiş şehirlerdir. Almanya oldukça zengin bir tarihe sahiptir. Aynı zamanda çok zengin doğaya sahiptir. Her yıl 20 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği ülkelerden biridir.

Almanya Eyaletleri Nelerdir?

Almanya 16 eyaletten oluşan bir ülkedir. Almanya eyaletleri; Baden – Württemberg, Bavyera, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg – Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren – Vestfalya, Renanya – Palatina, Saarland, Saksonya, Saksonya – Anhalt, Sachleswig – Holstein ve Thüringen’dir. Almanya’nın başkenti olan Berlin 1990 yılından itibaren birleşik başkenttir. 1961 yılında Berlini ikiye ayıran 46 kilometre uzunluğa sahip bir duvar inşa edildi.

İkinci dünya savaşının ardından Almanya, Doğu Almanya ve Batı Almanya olmak üzere ikiye ayrıldı. Doğu Almanya’dan Batı Almanya’ya geçişin önlemesi amacı ile yapılan bu duvar yıllar boyu utanç duvarı olarak anılmaktan kurtulamadı. 1989 yılında yıkılan duvarın ardından Thüringen, Mecklenburg – Vorpommern, Brandenburg, Sachsen _ Anhalt ve Sachsen eyaletleri bu duvarın yıkılmasının ardından günümüzdeki Almanya’ya katılmış eyaletlerdir. 1990 yılında Almanya bugünkü halini almıştır.

Almanya Eyaletleri Listesi

Almanya’nın eyaletleri ve başkentleri:

Berlin Almanya’nın başkenti olmasından dolayı kendisinin başkenti yoktur.

Baden – Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart’tır.

Bavyera eyaleti başkenti Münih’tir.

Brandenburg eyaleti başkenti Postdam’dır.

Bremen eyaleti başkenti Bremen’dir.

Hamburg eyaletinin başkenti Hamburg’dur.

Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden’dir.

Mecklenburg – Vorpommern eyaletinin başkenti Schwerin’dir.

Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover’dır.

Kuzey Ren – Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf’tur.

Renanya – Palatina eyaletinin başkenti Mainz’dir.

Saarland eyaletinin başkenti ise Saarbrücken’dir.

Saksonya eyaleti başkenti Dresden’dir.

Saksonya – Anhalt eyaletinin başkenti Magdeburg’dur.

Schleswig – Holstein eyaletinin başkenti Kiel’dir.

Thüringen eyaletinin başkenti ise Erfurt’tur.