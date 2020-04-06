Almanya'nın Başbakanı Kimdir? İsmi Nedir?

Almanya, yüksek siyasi görevlere getirdiği kişilerin takip edilebileceği bazı web siteleri oluşturmaktadır. Bu web siteler üzerinden Almanya başbakanı da takip edilebilmektedir.

Almanya Başbakanı Kimdir?

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde “Şansölye” unvanı hükümet başkanlığını temsil etmektedir. Orta çağlardan beri kullanılan bu unvan birçok ülkede başbakanlık ile eş değer tutulmaktadır. Şansölye, pratikte Almanya’da kabul edilen en güçlü politik birimdir. Ülke içerisinde bu görev son olarak Angela Merkel tarafından üstlenilmiştir.

Almanya Başbakanı İsmi Nedir?

Diğer ülkelerde başbakan olarak kabul edilen Almanya Şansölyesi unvanını 2005 yılından bu yana Angela Merkel taşımaktadır. Bir papazın kızı olarak doğan Angela Merkel, Almanya’nın modern bir devlet statüsü kazanmasından sonraki ilk kadın şansölyedir. Ayrıca 2. Dünya Savaşı sonrasına bakıldığında da en genç şansölye olarak kabul edilmektedir.

Angela Merkel ilk evliliğini 1977 yılında Ulrich Merkel ile yapmıştır. 1982 senesinde Ulrich Merkel’den boşandıktan bir süre sonra da Joachim Sauer ile evlenmiştir. Sauer, Berlin kimya mühendisi olarak tanınmakta olup iki erkek çocuğu sahibidir. Angela Merkel ise iki evliliğinde de çocuk sahibi olmamıştır.

Almanya Başbakanı Siyasi Kariyeri Nasıldır?

Angela Merkel, 2005 yılından beri aktif olarak önemli siyasi görevler üstlenmektedir. Yaptığı son konuşmada 2021 senesinde siyaseti bırakacağını söyleyen Merkel, siyasi yaşamına milletvekili olarak başlamıştır. İlk kez 2005 senesinde şansölye seçilen Merkel, bunun dışında; Hristiyan Demokrat Birliği federal başkanlığı, CDU-CSU grup başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur.

2005 ile 2009 yılları içerisinde Almanya Sosyal Demokrat Partisi koalisyonuna; 2009 ile 2013 yılları arasında ise Hür Demokrat Parti koalisyonuna başkanlık etmiştir. Angela Merkel, 2013 yılından bu yana da Sosyal Demokrat Parti ve Büyük Koalisyona başbakanlık yapmaktadır.

Almanya Başbakanı Görevleri Nelerdir?

Almanya’da hükümet başkanlığı olarak ifade edilen başbakan, hükümet politikasının ana hatlarını belirlemek ile yükümlüdür. Devlet başkanı ve parlamento başkanından sonra yetki derecesi en yüksek olan başbakan, federal meclis tarafından seçilmektedir.