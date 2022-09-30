Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Almanya'dan ziyarete gelen kardeşini bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Bıçaklama#Almanya#İzmir
Almanyadan ziyarete gelen kardeşini bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 08:21

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Almanya'dan geldiği öğrenilen İ.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu kardeşi K.Y. tarafından bıçaklandı. Yaralı İ.Y. hastaneye kaldırılırken, K.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. 

Haberin Devamı

Olay, saat 01.00 sıralarında  Emek Mahallesi 7284 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Bir süre önce kardeşini ziyaret etmek için Almanya’dan geldiği öğrenilen İ.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi K.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan ekmek bıçağı alan K.Y., İ.Y.'yi 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olayın ardından İ.Y. sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, K.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan İ.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Öte yandan, K.Y.'nin emniyette yapılan sorgusunda çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bıçaklama#Almanya#İzmir

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#1: Köprüden önceki son çıkış

#Doğum Yılı 2020
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu Milli Takımın hali Nerede yanlış yapıyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu 'Milli Takım'ın hali? Nerede yanlış yapıyoruz?

#Milli Takım
Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor Bazen büyükler olayı anlamıyor

Henüz 10 yaşında ve yaptığı tablolar yüz binlerce dolara satılıyor! 'Bazen büyükler olayı anlamıyor'

#Andres Valencia