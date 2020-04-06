Almanya’ya; beyin göçü, iş göçü ya da diğer sosyal şartlar nedeniyle göç eden Türk vatandaşlarının sonrasında Türkiye’ye geri dönme hakkı bulunmaktadır. Ülkeye kesin dönüş yapabilmek için de bazı işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

Almanya’dan Türkiye’ye Kesin Dönüş İşlemleri Nelerdir?

Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapmak isteyen vatandaşların sosyal sigorta ve oturum izni işlemleri yapması gerekmektedir. Almanya’dan kesin dönüş yapabilmenin ilk basamağında oturum izni alma işlemi bulunmaktadır. Bu izin sonrasında; yurtdışında süresiz oturma izni bulunan ya da 15 yıldır Almanya’da ikamet eden vatandaşların Almanya’daki oturum hakları da devam etmektedir. Kesin dönüş yapmak isteyen kişilere oturum izni alırken herhangi bir bürokratik problemle karşılaşmaması için, Almanya’daki haklarının gizli kalmasını istediğine dair bir belge alması önerilmektedir.

Almanya’dan kesin dönüş yapmak isteyen vatandaşların, oturum izni sonrasında ilgilenmesi gereken bir diğer konu da sosyal sigortalar üzerinedir. Bu kapsamda vatandaşların Almanya’da ikamet ettikleri süre boyunca yatırılan sigorta primleri, Türkiye’deki Sosyal Sigortalar Kurumu’na aktarılmaktadır.

Almanya’ya Yatırılan Sigorta Primi Kesin Dönüş Sonrasında Alınabilir mi?

Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yapacak vatandaşların sosyal sigortaların aktarımında tercih edebileceği farklı iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki sigorta primlerinin Türkiye’deki SGK’ya aktarılması diğeri ise Almanya’da yatırılan sigorta primlerinin toplu olarak alınmasıdır.

Almanya’da bulunulan süreç içerisinde yatırılan sigorta primlerinin alınması konusunda kişilerden farklı kriterlere uyması beklenmektedir. Bu kapsamda sigorta primlerini toplu bir şekilde yalnızca Türk vatandaşı olanlar alabilmektedir. Çifte vatandaş olanların sigorta primlerini iade alma hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca bu kişilerin Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra iki sene beklemesi gerekmektedir. Bu bekleme süresi içerisinde de kişinin Almanya ya da Türkiye’de sigortalı bir işte çalışması gerekmektedir. Primin iade tarihi öncesinde, Alman emeklilik kurumundan maddi ya da manevi hizmet alınması durumunda ise sigorta priminin tamamı alınamamaktadır.