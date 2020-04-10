Almanya'dan Türkiye'ye En Kısa Yol Hangisi? Almanya Türkiye Yolu Bilgileri

Almanya üzerinden Türkiye'ye giriş yapabilmek için Kapıkule ve İpsala sınırları kullanılmaktadır. Bu sınırlar doğrultusunda değişik güzergahlar üzerinden giriş sağlamak mümkün. Bazı güzergahlar daha kısa sürerken aynı zamanda bunu kişisel düşüncenize göre de tercih edebilirsiniz.

Almanya'dan Türkiye'ye En Kısa Yol Hangisi?

Özellikle yaz aylarında Türkiye Almanya üzerinden yoğun gurbetçi akını gerçekleşir. Kendi araçlarıyla memlekete giriş yapmak isteyen gurbetçiler, bu konuda en kısa yolu hangisini olduğunu öğrenmek için araştırma yapmaktadır. Tabii İpsala ve Kapıkule sınırları üzerinden giriş yapma konusunda bazı yolculuklar daha kısa sürmektedir.

Bu konuda beni üzerinden başlamak suretiyle Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Kapıkule sınırı en kısa yol olarak öne çıkıyor. Bu yolu kullanmak suretiyle güvenli şekilde Türkiye'ye giriş yapmak mümkün. Tabii ayrıca farklı güzergahlar da kullanılabilmektedir.

Almanya Türkiye yolu bilgileri

Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapabilmek için genelde Münih üzerinden farklı güzergahlar kullanılmaktadır. Bu güzergahlar değişik ülkeler üzerinde geçiş yapmak suretiyle iki farklı kapıya ulaşım ile gerçekleşir. Bunlardan biri İpsala diğeri ise kapıkule sınır kapısıdır. Tabii Ayrıca Berlin üzerinden de yapılan yolculuklar esnasında farklı güzergahlar bulunur. Bu yolculuklar kilometre bazında değişkenlik göstermektedir.

Almanya'dan Türkiye'ye En Kısa Yol Mesafe ve Süre Ne Kadardır?

Almanya üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen gurbetçiler için farklı güzergahlar üzerinde, iki değişik sınır kapısı ile yolculuk imkanı sağlanmaktadır. Özellikle Münih üzerinden başlayan yolculuk ile beraber Kapıkule sınır kapısında biten seyahat en kısa yoldur. Kilometre bazında 1616 km tuttuğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda 15 saat 44 dakika gibi bir süre geçtiği söylenebilir. Tabii isteklere bağlı olarak diğer farklı güzergahlar da kişisel araç ile beraber değerlendirilebilir. Ancak Almanya üzerinden en kısa yol aracılığıyla Kapıkule'ye ulaşım noktasında bu güzergahtır.