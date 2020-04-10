Pek çok gurbetçi özellikle yaz aylarında Türkiye'ye gelirken yanlarında bazı eşyalar getirir. Bu eşyalar genelde gıda ürünleri olarak öne çıkar ve Türkiye'deki akrabalar için bir nevi hediyedir. Bu ürünler gümrük esnasında havaalanında belli başlı bazı kısıtlamalar üzerinden ele alınarak incelenir.

Almanya'dan Türkiye'ye Çikolata Getirmek Sorun Oluşturur mu?

Öncelikle Almanya'dan Türkiye'ye çikolata getirmenin sorun oluşturmadığını söylemek gerekir. Fakat bunun belli bir sınırı ve kriteri olduğunu da söylemek mümkün. Bu doğrultuda Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapan her birey için, 1 kg değerinde çikolata giriş hakkı verilmiş durumdadır. Bunun dışında kişi başı olarak daha farklı ve buna benzer yiyeceğin gümrükten geçmesi mümkün değildir. Bu hemen hemen bütün farklı gıdalar için söz konusudur.

Almanya'dan Türkiye'ye Çikolata Getirme Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gurbetçilerin Almanya'dan Türkiye'ye çikolata getirme konusunda dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Özellikle isteyen yolcular 1 kilogram çikolata ya da 1 kilogram şekerden hazırlanmış yiyecekler arasından tercih yapması gerekmektedir. Yani bu konuda 2 kilogramlık hak içerisinde ya çikolata 1 kg şeklinde getirilmeli ya da şekerden mamul edilmiş 1 kg değerinde gıda ürünü tercih edilmelidir. Bu tercihe çok dikkat etmeli ve her bir birey açısından 1 kg çikolata giriş hakkının bulunduğu unutulmamalıdır.

Almanya'dan Türkiye'ye Çikolata ile Beraber Diğer Ürünler Hakkında Bilgiler

Gıda ürünleri konusunda her birey için 1’er kg hak bulunduğunu söylemek mümkün. Bunları Madde halinde anlatmak gerekirse;

- Çay 1 kg,

- Çözünebilir hazır kahve 1 kg,

- Kahve 1 kg,

- Çikolata 1 kg,

- Şekerden mamul yiyecek,1 kg,

Bu kriterlere dikkat etmek suretiyle Almanya üzerinden Türkiye'ye yiyecekler güvenli şekilde getirilebilir. Yani 1 kg miktarı aşmamak suretiyle çikolata ve benzeri gıda ürünlerini Türkiye'ye getirmek mümkün.