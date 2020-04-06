Almanya’da yaşayan biri, Türkiye’den gelecek yakınını istek yapma işlemi ile ülkesine davet edebilmektedir. Bu istek, davet edilen kişinin vize alabileceğinin garantisini vermemektedir. Ancak ziyaretçinin vize alırken yaşayabileceği bazı problemleri azaltmaya oldukça yardımcı olmaktadır.

Almanya’dan Türkiye’deki Biri İçin İstek Yapma İşlemi Nasıl Yapılır?

Almanya vatandaşları ile iş, eğitim ya da mültecilik sebebiyle Almanya’da bulunan kişiler Türkiye’deki biri için istek yapabilme hakkına sahiptir. Vize davet mektubu ya da yalnızca davet mektubu olarak da bilinen bu istek, konsolosluğa iletilmektedir.

Almanya’da bulunan kişi tarafından yazılması gereken bu belgede ise bazı bilgilerin mutlaka bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda davet isteğinde bulunan kişinin Almanya’da yaşadığı şehir ve dilekçenin yazılma tarihi, mutlaka verilmelidir. Ayrıca belgenin konsolosluğa iletilme tarihiyle yazım tarihi arasında 1 aydan fazla zaman bulunmamalıdır.

Konsolosluğa hitaben yazılan davet mektubunda, ziyaretine izin verilmesi istenen kişiye ait bilgiler de verilmektedir. Davet edilen kişiye ait verilmesi gereken bilgiler ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Davet edilen kişinin adı ve soyadı (pasaportta yazan şekilde olmalı)

Doğum tarihi

Türkiye’deki adres ve telefon numarası

İş ve unvanı

Türkiye’de vatandaş olup olmadığını gösterir belge

Yazılan davet mektubunda davet eden ve davet edilen kişi arasındaki ilişki de açık bir şekilde ifade edilmektedir. Türkiye’den gelen kişinin Almanya’ya ziyaret sebebinin ne olduğu da detaylandırılarak yazılmalıdır. Bu noktada ziyaret sebebi için; aile ziyareti, hasta ziyareti ya da turistik amaçlı gezi gibi açıklamalar yapılabilmektedir.

İstek Yapma İşlemini Destekleyen Diğer Belgeler

Almanya’dan Türkiye’deki biri için istek yapma işlemi aşağıda listelenen bazı belgeler ile desteklenebilmektedir. Bu belgeler konsolosluk tarafından istenmese de davet mektubu içerisine eklenebilmektedir.

Vizeye başvuran kişiye ait referans numarası

Ziyaretçi edilen kişinin masraflarını, Almanya’daki kişi karşılayacaksa bunun için bir banka hesap dokümanı (maaş bordrosu ya da ödemelere ait resmi dökümler de olabilir)

Davet edilen kişiye ait, kalacağı otel rezervasyonun bilgileri