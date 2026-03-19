Almanya'dan tatile geldi 2 metrelik çukura düştü! Verilen tazminat kararıyla yıkıldı: 'Ömrümü yediler, sakat bıraktılar'

Kaleiçi Kentsel ve 3'üncü Derecede Arkeolojik Sit Alanı konumundaki Tophane Çay Bahçesi bölgesinde, 'Antalya Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi Düzenlemesi Revizyon Projesi' kapsamında yapılan kazılar ve restorasyon çalışmaları sırasında, Almanya'dan tatile gelen Yunus Güray'ın 2 metrelik çukura düşmesi ile ilgili dava sonuçlandı. Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ndeki dava dosyasında, Almanya'dan 31 Aralık 2016 günü Antalya'ya gelen ve 1 Ocak 2017 günü saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamaları izlemek isteyen Yunus Güray'ın, 2 metrelik çukura düştüğü ve ayağından ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: ÖNLEM ALINMADI

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda Antalya Müze Müdürlüğü'nün denetim ve kontrolündeki arkeolojik sondaj kazılarının yapıldığı, çalışma saatleri haricinde vatandaşların söz konusu sondaj çukurlarına düşerek yaralanmalarını önlemek için gerekli önlemlerin alınmadığının bilirkişi heyetinin incelemesinde tespit edildiğine yer verildi.

İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Müze Müdürlüğü sorumluluğundaki sondaj çukuruna düşerek yaralanması sonucu 6 ameliyat geçiren Yunus Güray adına açılan tazminat davasında, toplam 1 milyon 50 bin TL'lik maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesi talep edildi.

Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi kararında, bilirkişi incelemesinde de ortaya çıkan duruma göre; zarar iddialarına sebep gösterilen arkeolojik sondaj kazılarının Antalya Müze Müdürlüğü'nün denetimi ve kontrolünde gerçekleştirildiği ve buna ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları bulunduğu belirtildi. Alınan güvenlik önlemlerinin iş güvenliği kuralları kapsamında yeterli düzeyde olmadığı ve meydana gelen zarardan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yüzde 100 kusuru bulunduğunun tespit edildiği belirtilen kararda, "Dolayısıyla davacının idarenin hizmet kusuru sebebiyle uğradığı maddi zararların davalı idarece tazmininin gerektiği açık olup, bilirkişi raporuyla tespit edilen ve davacı tarafından ıslah edilmek suretiyle talep edilen sürekli iş göremezlik tazminatı olarak 1 milyon 45 bin TL ve tedavi gideri 4 bin 927 TL olmak üzere toplam 1 milyon 50 bin 745 TL maddi tazminatın başvuru tarihi olan 8 Mayıs 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır" denildi.

Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'nin tazminat kararına karşı Antalya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü Dairesi'ne yapılan yürütmenin durdurulması yönündeki istinaf başvurusu da reddedildi.

'ÇUKURUN ETRAFI KORUMA ALTINDA DEĞİLDİ'

Olay gününü anlatan Yunus Güray, "Yılbaşı günüydü, havaalanına indik. O gün 3-5 kişi vardı. Bir taksi tuttuk beraber. Şehir içine eğlenerek geldik. Otele yerleştim ve 'Yılbaşını burada nasıl kutluyorlar bakayım' dedim. Geleli daha 1-2 saat olmuştu. Yat Limanı'na doğru indim. Asansör var sol tarafta, kafeler vardı önceden yeşil alandı. Orada ateş yakmışlar. Dans ediyorlardı, kapalı bir yer vardı. 'Karşıya geçeyim, ateşe bakayım' dedim. Merdivenler vardı 50 metre ileride. Çukurları görmedim, yürürken 2 metre aşağı düştüm tek ayağım üzerine. Ayağımı topuk, oynak yerinden kırdım. Etrafı koruma altında değildi. 1 hafta sonra özel uçakla Almanya'ya döndüm" dedi.

‘DEMİR VAR AYAĞIMDA, SAKAT BIRAKTILAR'

Olay yeriyle ilgili fotoğraf ve görüntüleri mahkemeye sunduklarını kaydeden Güray, "Ömrümü yediler, demir var ayağımda, sakat bıraktılar. Ayağı keseceklerdi neredeyse. Şu an kalıcı sakatlık var. 1 sene kendime gelemedim, 2 haftada bir ameliyata giriyordum. Almanya'da 3 ay hastanede kaldım ve ayağımda yüzde 3'lük engel oluştu" diye konuştu.

'O ÇUKURLARI 3 AY SONRA KAPATTILAR'

Tazminat miktarını düşük bulan Yunus Güray, şunları söyledi: "Benim uçak masrafım sadece 22 bin avro tuttu. 9 yıl oldu, bir tane çukur değildi. Adamlar kazmış, kazmış, bırakmış. Tam merkezde bu olay, hani ormanda bir yerde olur, 'Tamam benim de hatam var. Gittim de düştüm' derim. Ama şehrin merkezinde, etrafı çevrili değildi. Yemyeşil alan, gece vaktiydi. Ben mahkemeye verdim, o çukurları 3 ay sonra kapattılar. 6- 7 yerde kazılmış çukurlar vardı. Bir tane değildi. Ayağımda hala demir var. Adil bir karar olmadı."

'KURUMUN 30 GÜN ÖDEME SÜRESİ VAR'

Davada karşı tarafın itiraz sürecinin devam ettiğini belirten Yunus Güray'ın avukatı Belemir Davaslı ise "Ama tazminat ödenmesine hükmedildi. Kurumun 30 gün ödeme süresi var. Bekliyoruz, ödemezse itiraz yapılabiliyor. Ama şu an karar kesinleşmedi. Karşı taraf itiraz etti. 1 milyon 50 bin TL civarında ödenmesine karar verilen tazminat faiziyle ödenecek ve bu konuda hesaplamalar da yapılacak. Sağlık durumuna göre tespitler, hasarlar yapılıyor, ne kadar malul kaldı. Bunlara ilişkin de mahkeme değerlendirme yapıyor" dedi.