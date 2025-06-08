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Almanya'dan Sivas'a geldi hayrete düştü! 'Hayatımda ilk defa görüyorum'

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#Sivas#Almanya#Mantar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 13:17

Almanya'dan Sivas'a gelen gurbetçi Sedat Ural, arazisinde devasa büyüklükte taş gördüğünü zannetti. Ancak yanına gittiğinde gözlerine inanamayan gurbetçi 'Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum' dedi.

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Yaz tatillerinde memleketi Sivas’a gelen gurbetçi Sedat Ural, mantar toplamak için araziye çıktı. Çepni kasabası kırsalında mantar aramaya başlayan Ural, ilk gördüğünde taşa benzettiği mantarın yanına gitti.

Devasa büyüklükteki mantarı bulunduğu yerden sökerek eve götüren Sedat Ural, gözlerine inanamadı. 8 kilogramı aşkın ağırlığa sahip olan mantarı komşuları ile paylaşmak isteyen Sedat Ural, "Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar." dedi.

Almanyadan Sivasa geldi hayrete düştü Hayatımda ilk defa görüyorum

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM'

Mantar toplamayı çok sevdiğini söyleyen gurbetçi Sedat Ural, "Almanya’nın Münih kentinde yaşıyorum. Genelde iznimi mantar sezonuna denk getiriyorum. Bugün de Çepni kasabası Beynamaz Yaylası’ndaydım. Böyle bir mantar buldum. Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. Çok mutluyum. Komşularımlar da paylaşacağız bu mantarı. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şaşırdım kaldım. 9 kiloya yakın bir mantar" şeklinde konuştu.

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#Sivas#Almanya#Mantar

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