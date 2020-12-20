Almanya’dan sınır dışı edilen Türk aile: Soyup kameraya çektiler

Ailenin iddiasına göre, çok sayıda polisin katıldığı baskında, 13 ve 15 yaşlarındaki çocuklara bile terörist muamelesi yapıldı. Konuşmalarına izin verilmeden ve hiçbir açıklama yapılmadan havaalanına götürülen aile, özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi. 33 yıldır Almanya'da yaşayan ve çocukları da Alman vatandaşı olan Mahmut Akyüz yaşadıkları kâbusu anlattı:

EVİ 40 POLİS BASTI

“Gece yarısı gözlerimi açtım evin içi polislerle doluydu. 40 belki daha fazla polis vardı. Çocuklar bağırmaya, çırpınmaya başladı. Ben ‘Ne yapıyorsunuz, çocukları bırakın, korkuyorlar’ demeye çalıştım. Ama konuşturmadılar. Ellerimi kelepçelediler, belime kemer ayaklarıma pranga taktılar. Havaalanına geldiğimizde beni kamera olan bir odaya götürdüler. Beni soyup kameraya çektiler. Uçakta her birimiz bir koltukta oturtulduk. Beni koltuğa bağladılar.”