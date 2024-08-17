×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Almanya’dan Ordu’ya fındık hasadına gelmişti... Girdiği ırmakta boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Ordu#Fındık
Almanya’dan Ordu’ya fındık hasadına gelmişti... Girdiği ırmakta boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 17:44

Almanya'dan fındık hasadı için ailesiyle Ordu'ya gelen Orhan Yüksel (58), serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.00 sıralarında Altınordu ilçesi Alınca Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'da yaşayan ve geçen hafta Ordu'ya fındık hasadı için gelen Orhan Yüksel, serinlemek için Turnasuyu Irmağı’na girdi. Bir süre sonra Yüksel’i ırmakta hareketsiz gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve cankurtaranlar sevk edildi. Ekipler tarafından çıkarılan Yüksel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel’in cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Ordu#Fındık

BAKMADAN GEÇME!