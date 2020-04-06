Yurt dışından kesin dönüş yapmak isteyen kişiler için kesinleşmiş kanunlar bulunmaktadır. Belirlenen bu kanunlar hem kişilerin haklarını korumak için hem de uluslararası ilişkilerin korunmasını sağlamak için oluşturulmuştur. Bu sebeple Almanya'dan ülkemize kesin olarak dönüş yapmayı düşünen kişiler için her iki tarafta da değişik kanunlar geçerlidir. Kesin dönüş yapacak olan kişilerin hakları durumlarına göre değişkenlik göstermektedir.

Almanya'dan Kesin Dönüş Yapanların Ne Gibi Hakları Var?

- Oturma izni en önemli olan konudur. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu Türk Vatandaşı ve Alman Vatandaşı olup olmamanıza göre değişebilmektedir. Eğer ki Almanya ülke sınırları içerisinde oturum iznine sahipseniz Almanya Hükümeti size sigortaya sahip olmanızı şart koşar. Üniversite eğitimi sürecindeyseniz 25 yaşa kadar babanız ve anneniz üzerinden sigorta gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda iş hayatına atılmışsanız yani çalışıyorsanız, iş yeriniz sigorta primini ödüyor ya da kendiniz özel olarak yaptırabiliyorsunuz.

Emekliliğe sahipseniz de devlet sigortanızı ödemektedir. Eğer Almanya sınırları içerisinde yaşamınızı sürdürüyor ve Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istiyorsanız bu haklardan feragat etmek durumundasınız. Eğer her iki ülke içinde de sigorta durumunuz varsa ve bu tespit edilirse yüklü miktarda para cezasına tabi tutulursunuz. İkinci oturum hakkına sahipseniz eğer, her 6 ay içinde Almanya'ya giriş çıkış yapmanız söz konusudur. Eğer yapılmaz ise tüm haklarınız iptal edilecektir.

- Ülkemizde Alman vatandaşı kimliği ile kalmak için de mavi kart edinebilirsiniz. Mavi kart sayesinde Türkiye'de kazandığınız hakları kaybetmeksizin oturma ve çalışma izinlerini alabilirsiniz.

- Alman vatandaşı olarak Türkiye'ye kesin dönüş yapmışsanız seçme ve seçilme hakkına sahip olamazsınız. Ama Türk Vatandaşı olarak dönüş sağlamış iseniz seçme ve seçilme haklarına da sahip olursunuz.

- Alman vatandaşı olarak Türkiye'ye yerleşirseniz, geri dönme riskiniz olduğundan dolayı bankaların kredi imkanlarından faydalanamazsınız. Türk Vatandaşı olarak dönüş sağlayan kişiler için ise böyle bir durum söz konusu değildir.