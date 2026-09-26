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Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen savcı Sibel Tunç'un şüpheli ölümü! Kusma şikayetiyle hastaneye gitmişti

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#Sibel Tunç#Savcı#Şüpheli Ölüm
Almanyadan İstanbula tatile gelen savcı Sibel Tunçun şüpheli ölümü Kusma şikayetiyle hastaneye gitmişti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 11:57

Almanya’dan tatil için eşiyle birlikte İstanbul’a gelen 42 yaşındaki savcı Sibel Tunç, kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi için bekleyen Tunç, fenalaşıp hayatını kaybetti. Sibel Tunç’un yaklaşık 4 gündür kusma şikayeti bulunduğu ve kronik tansiyon hastası olduğu belirtildi. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

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Olay, 13 Eylül Pazar günü saat 04.50 sıralarında hastanenin acil servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’da savcı olarak görev yapan, Hamburg doğumlu Alman vatandaşı Sibel Tunç, eşi Aykut T. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye’ye geldi.

Çift, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir evde kalmaya başladı. Yaklaşık 4 gündür kusma şikâyeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, saat 02.42 sıralarında yeniden kusması üzerine Silivri Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Acil serviste kaydı açılan Tunç, tedavi için beklediği sırada aniden fenalaştı. Bunun üzerine kırmızı alana alınan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tunç'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

CENAZE SİLİVRİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

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Hayatını kaybeden savcı Sibel Tunç’un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Tunç’un cenazesi Silivri’de toprağa verildi.

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#Sibel Tunç#Savcı#Şüpheli Ölüm

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