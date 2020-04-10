Hamzabeyli sınır kapısı Avrupa'ya açılan ve Türkiye'nin ithalat ve ihracatı konusunda önemli bir yere sahip alanıdır. Bu sınır kapısı Bulgaristan’a açılır. Böylece Almanya üzerinden Türkiye'ye giriş yapmak isteyen gurbetçiler bu sınır kapısını kullanmaktadır. Farklı amaçlarla ulaşım yolları doğrultusunda bu sınır kapısına ulaşmak mümkündür.

Almanya'dan Hamzabeyli Sınır Kapısına Nasıl Gidilir?

Pek çok kişi internet üzerinden Almanya'dan Hamzabeyli sınır kapısına nasıl gidilir? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Lalapaşa olarak da bilinen bu sınır kapısı ile Almanya arasında 2042 kilometre gibi bir mesafe bulunmaktadır. Bu yolculuk Almanya üzerinden Bulgaristan'a ulaşmak suretiyle karayolları üzerinden yapılabilmektedir. Arabayla ele alınacak yolculuk tahmini olarak yaklaşık 20 saat 20 dakika kadar sürmektedir.

Eğer uçakla seyahat edilmek isteniyorsa o zaman 1601 kilometre gibi bir mesafe, Almanya ile Hamzabeyli sınır kapısı arasında uzaklık oluşturmaktadır. Havalimanı üzerinden farklı araçlarla Hamzabeyli sınır kapısına erişim sağlanabilir. Her iki ulaşım yolu ile de Almanya üzerinden Hamzabeyli sınır kapısına farklı süreler dahilinde ulaşmak mümkün.

Almanya'dan Hamzabeyli Sınır Kapısına Maliyet Nedir?

Araca bağlı olarak Almanya'dan Hamzabeyli sınır kapısına ulaşım maliyet değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin dizel bir araç ile yaklaşık olarak 720 TL gibi bir maliye çıkarabilmektedir. Ancak benzinli araç ile bu miktar yine yaklaşık olarak 1150 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu maliyet paralel olarak otobüsle ele alınacak fiyatı da göstermektedir. Hava yollarını kullanarak uçak maliyeti ise hava yolları şirketlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Hamzabeyli Sınır Kapısı

Hamzabeyli sınır kapısı Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan yoludur. Yakın zamanda tamamlanmış bu yol gurbetçilerin kullandığı alanlar arasında yer alıyor. Özellikle Almanya'dan gelmek isteyen gurbetçiler için Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş anlamı taşımaktadır. Aynı şekilde Türkiye üzerinden de Avrupa'ya açılan bir kapı olarak öne çıkıyor. Özellikle Avrupa ile İthalat ve ihracat konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.