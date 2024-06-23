Almanya’dan ‘Günaydın’ dedirten rapor: PKK haraç kesiyor dağa adam topluyor

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Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, geçen 19 Haziran günü tam 408 sayfalık 2023 yılı raporunu açıkladı. Rapor, Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang tarafından anlatıldı. FETÖ’cülere ve PKK/PYD/YPG terör örgütlerine ev sahipliği yapan Almanya’nın istihbarat raporunda dikkat çeken tespitler bulunuyor.

‘SUÇ ORANI ARTTI’

PKK’nın faaliyetlerinin 22 Kasım 1993’te Almanya’da yasaklandığı ve Avrupa Birliği’nin 2002’den beri terör örgütleri listesinde yer aldığı hatırlatılan raporda şu bölümlerin altını çizmek gerekiyor:

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- PKK tarafından işlenen suçlar 2022’de 262 olarak kayıtlara geçerken, 2023’te ise yüzde 9.2 artışla 286’ya çıktı.

- PKK’nın “bağış kampanyası” adı altında 2023’te 16 ila 17 milyon Euro haraç topladığı tespit edildi.

- PKK’nın Almanya’da 14 bin üyesi bulunuyor. Terör örgütü olarak sınıflandırılan örgüt, Almanya’daki aşırılık yanlısı yabancı örgütler arasında en fazla üyeye sahip yapı.

- PKK, Avrupa’da artık şiddetten uzak bir görüntü sergilemeye çalışsa da Türkiye’deki terör saldırılarına devam ediyor.

GÜNAYDIN ALMANYA!

Aşağıda okuyacağınız satırlar ise adeta “günaydın” dedirtiyor, çünkü PKK’nın Almanya’da nasıl örgütlendiğini, nasıl para toplandığını, daha da önemlisi nasıl örgüt mensubu bulduğunu da anlatıyor.

- Avrupa’daki yapılar, PKK yapısına kusursuz bir şekilde entegre oluyor ve PKK liderliğinin belirlediği hedefleri, herhangi bir takdir yetkisine dayalı karar alma kapsamı olmaksızın uyguluyor.

- Almanya’da PKK dört sektöre (saha) ve dokuz bölgeye (eyalet) bölünmüş durumda. Bunların her biri bir yönetim görevlisi tarafından yönetiliyor.

- PKK bağlantılı dernekler de faaliyetlerini yürütüyor. Bu ağın başında “Almanya Kürdistan Toplulukları Konfederasyonu” çatı örgütü yer alıyor. Bu örgüt ve alt birimleri PKK ruhuna uygun etkinlik ve mitingler için seferber oluyor, halkla ilişkiler ve kampanya çalışmalarına katılıyor.

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‘KALICI ÇATIŞMA RİSKİ’

- PKK, silahlı mücadeleye ağırlıklı olarak Almanya ve Avrupa’dan genç destekçi toplama faaliyetlerini sürdürüyor.

- PKK, yetkililerin ya da gençlik örgütünün kişisel adreslerinin yanı sıra kendi medyasında ya da kendisine yakın çevrelerde de reklam yayınlıyor, gençler için sosyal medyayı kullanıyor.

- Haziran 2013’ten bu yana Almanya’dan 300’den fazla kişi Kürt yerleşim bölgelerine taşındı ve PKK’nın savaş birimlerine katıldı. Ayrılanlardan en az 41 kişi orada öldü, yaklaşık 160 kişi ise Almanya’ya döndü. Bu, Alman vatandaşları da dahil olmak üzere Almanya’da askere alınan kişilerin askeri eğitim aldığını ve yabancı savaş bölgelerinde konuşlandırıldığını kanıtlıyor.

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- PKK, Almanya’da dış bağlantılı aşırıcılıkta en büyük ve en güçlü örgüt olarak görülmeye devam ediyor.

- Örgütün Almanya çapında gerçekleştirdiği çok sayıda protesto eylemi, kalıcı bir çatışma potansiyeli sunuyor.

- Almanya’daki devlet ve özel Türk kurumlarına karşı mülke zarar verme veya kundakçılık gibi militan eylemlerin gerçekleştirilme riski hâlâ mevcut.

- Avrupa’da PKK’nın görünüşte barışçıl olay ve faaliyetleri gerçekleşse de şiddet burada da PKK ideolojisinin stratejik bir aracı.

TÜRKİYE KAÇ KEZ SÖYLEDİ

En son Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyaretine eşlik ettiğimizde hem PKK hem de FETÖ terör örgütleri nedeniyle alınan olağanüstü önlemlere tanık olmuştuk. Hatta görüşmelerin bitmesini “güvenlik” gerekçesiyle Türkiye’nin Almanya’daki büyükelçilik binasında beklemiştik.

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- Türkiye yıllardır Almanya’yı terör örgütlerine ev sahipliği yapmaması konusunda uyarıyor.

- Alman makamlarının önünde Türkiye’den onlarca iade talebi dosyası bulunuyor.

- Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütünün Suriye’nin kuzeyinde sözde seçim yapmaya kalktıkları dönemde de özel bir notla Almanya’ya da uyarıda bulunmuştu.

YÖNETİCİLER AVRUPA’DA

- Sadece bu değil, MİT nokta operasyonları örgüt içinde büyük sıkıntı yaratmış durumda.

- Hedefteki sözde üst düzey yöneticiler, yaklaşık 18-20 yıldır görev yapanlar. Örgütün bir anlamda hafızasının ortadan kalkmasından rahatsız olan terör örgütü, bu yöneticilerini saklamayı birinci öncelik haline getirdi. Bu nedenle son dönemde başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçıyorlar.

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- Ankara yıllardır Avrupa’daki siyasi uzantıları, paravan örgütleri, bu örgütler aracılığı ile topladıkları haraçla da mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor.

BİTİRİRKEN...

Almanya’nın yayınladığı istihbarat raporu, Türkiye’nin bugüne kadar uyarılarının ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Avrupa açısından düşündürücü olan ise yine istihbarat raporunda saklı. Terör örgütü Almanya’da kendine has örgütlenmesini “sektör” ve “saha” olarak kurmuş. Üstelik başlarına yöneticiler atamış. Bununla kalmamış, Almanya’dan terör örgütünde savaşmak için Türk-Alman gençlerini toplamış. Parayı artık söylemiyorum bile... Örgütün şiddeti ön plana çıkardığı tespitini yapan Almanya, bu raporu yazdıysa gereğini de yapmalı.