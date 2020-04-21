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DHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 00:31,Son Güncelleme:

Almanya'dan getirilen 132 Türk vatandaşı Uşak'ta karantinaya alındı

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Almanya'dan getirilen 132 Türk vatandaşı Uşak'ta karantinaya alındı
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Almanya'dan Türkiye'ye gelen 132 Türk vatandaşı, koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için Uşak'taki Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Almanya Frankfurt'taki Havalimanı'ndan 132 yolcuyla kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 20.30'da Uşak Havalimanı'na indi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilip, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen yolcuların, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri lokasyonlara yönlendirileceği bildirildi. KKTC'den gelen 121 kişinin ardından, Almanya'dan getirilen 132 Türk vatandaşı, karantina için Uşak'a getirilen ikinci kafile oldu.

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