Almanya’dan gelen öğrenciler Demirören Medya Lisesi'ni ziyaret etti

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Erasmus+ KA210-VET kapsamında yürüttüğü ‘Yeşil Ekonomi ile Büyüyen Eko-Girişimciler’ projesi başladı. Bu kapsamda Almanya’nın Düsseldorf şehrinden 4 öğrenci ve 2 öğretmen liseyi ziyaret etti. Proje kapsamında Türk ve Alman öğrencilere yeşil ekonomi ve girişimcilik üzerine eğitim verilecek. Yıl sonunda ise Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Düsseldorf’a gidip orada dijital eğitimcilik konusunda eğitim alacak.

Proje; öğrencileri geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmeyi ve onların çevreye duyarlı, sürdürülebilir iş fikirlerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlıyor. Öğrencilere aynı zamanda yeşil ekonomi ve dijital girişimcilik konusunda somut deneyimler sunulacak. Ayrıca Türk ve Alman öğrenciler; yeşil ekonomi konusunda ortak bir dergi çıkaracak.

‘ONLAR DA BİZE DİJİTAL GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ BİR EĞİTİM VERECEK’

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Atila Ertoğan, “Bugün Almanya’dan gelen misafirlerimizi okulumuzda karşıladık, bu anlamda heyecanlıyız. Onlara yeşil ekonomi ve girişimcilik üzerine bir eğitim verilecek. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bu eğitimi hazırladılar. Bizler de bu yılın sonuna doğru kendilerini Düsseldorf’da ziyaret edeceğiz. Dijital girişimcilikle ilgili yine güzel bir eğitim sürecimiz olacak. Onlar da bize dijital girişimcilikle ilgili bir eğitim verecek. Bu anlamda karşılıklı etkileşimimiz sürecek. Bu tarz Avrupa Birliği projelerine ortak olmak bizi çok memnun ediyor. Hem okulumuzun vizyonu hem de ülkemizin temsili açısından çok güzel projeler olduğunu düşünüyoruz” dedi.

‘GENÇLERE GİRİŞİMCİLİK KONUSUNDA EĞİTİMLER VERİYORUZ’

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Ayşe Köseoğlu, “Projemizin adı; Yeşil Ekonomi ile Büyüyen Eko-Girişimciler.’ Almanya Ulusal Ajansı’ndan kabul edilen bu projemiz ile özellikle gençlere girişimcilik konusunda eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilere eko girişimcilik nasıl olur, çevreci faaliyetlerle girişim faaliyetlerini nasıl düzenleyebilirler? O konuda eğitimler vermiş oluyoruz” diye konuştu.

‘PROJEMİZİ AVRUPA’NIN DÖRT BİR YANINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ’

Köseoğlu, “Bugün öğrencileri misafir ettik. İlk etapta Bakırköy Bilim ve Sanat Merkezi’nde girişimcilik üzerine eğitim aldık. Daha sonrasında workshop’lar düzenledik. Bugün de lisemizde medya üzerine ve robotikle ilgili girişimcilik faaliyetlerinin nasıl olacağı konusunda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle beraber çeşitli çalışmalar yaptık. Girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik güzel bir katkıda bulunduk. Proje tek ayaklı değil, sadece Alman öğrenciler ve öğretmenler buraya gelmeyecekler aynı zamanda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz Almanya’nın Düsseldorf’ta özellikle dijital girişimcilikle ilgili eğitim alacaklar. Projeye eylül ayı itibarıyla başladık ve 1 sene kadar sürecek. Sadece proje hareketliliklerden ibaret olmayacak Avrupa’nın dört bir yanından meslek liselerinde de çalışmalar yapacağız. Projemizi Avrupa’nın dört bir yanında öğretmen ve öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz Alman öğrenciler ile bir dergi çıkaracaklar. Editörlüğünü tamamen Alman ve Türk öğrenciler yapmış olacak. Avrupa düzeyinde güzel bir çalışma ortaya çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

‘PROJE KAPSAMINDA BİR DERGİ TASARLAYACAĞIZ’

Gazetecilik Bölümü’nden 9’uncu sınıf öğrencisi Zehra Aydın, “Bugün Almanya’dan gelen 4 öğrenciyi sosyal sorumluluk kapsamında okulumuzu gezdirdik. Okulumuzun robotik sınıfını aynı zamanda robotik takımımızı tanıttık. Okulumuzu gezdirdik, hazırlık sınıfımızdan ve imkanlarımızdan bahsettik. Aynı zamanda birazdan onlara Demirören Medya’daki kanalı gezdireceğiz. Onlar da okulumuzu bizim gibi çok beğendiler. Onlarla bu proje kapsamında bir dergi tasarlayacağız. Editörlüğünü onlar ve biz yapacağız. Bu dergi resmi olarak basılacak ve dağıtılacak” dedi.

‘BU OKUL ALMANYA’DA GÖRDÜKLERİMİZDEN ÇOK FARKLI VE MODERN’

Almanya’daki BSZ Stendal Europaschule Meslek Lisesi’nden gelen Maya Wrana, “Almanya’da meslek okulundayım. Haftanın iki günü okula gidiyorum. Diğer günlerde işe gidiyorum. Okulda işle ilgili şeyler öğreniyoruz aynı zamanda normal derslerimiz oluyor. Bu okul bizim Almanya’da gördüklerimizden çok farklı, çok modern. Daha önce hayatımda TV stüdyosu görmemiştim, bu benim için çok ilginç oldu. Okulu da çok beğendim. İstanbul çok eşsiz bir yer. İstanbul’u çok seviyorum. Buradaki ilk günümüzde derginin farklı farklı kapaklarını tasarladık. Onlar arasından seçim yaptık. Aynı zamanda bu dergiyi yapış sürecimizi anlamak konusunda bize yardımcı oldu” diye konuştu.