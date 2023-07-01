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Almanya’dan geldiler yaralı patilere deva olacaklar

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#Almanya#Deprem Bölgesi#Gönüllü Veterinerler
Almanya’dan geldiler yaralı patilere deva olacaklar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

Çifte depremde enkaz altında kalıp yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi için Türkiye’nin birçok yerinden koşan gönüllü veterinerlerin yanı sıra Almanya’dan da hayvanseverler geliyor.

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ALMANYAnın yaşam hakkı savunucularından ‘Notpfote’ ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye’ye gelerek hayvanlar için çalışmalara katıldı. Ekip aradan geçen 4.5 ay içinde yaralı hayvanları tedavi ettirdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi’nde tedavileri yapılan hayvanların, Nazilli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Özel Rehabilite Merkezi’ne transferleri gerçekleştirildi. 

Almanya’dan geldiler yaralı patilere deva olacaklar

HAYTAP yönetim kurulu üyesi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, depremin ilk gününden itibaren hem maddi hem de manevi olarak sahadan ayrılmadıklarını, yüzlerce hayvana şifa olmaya çalıştıklarını ve tedavi sonrası yeniden yuva olabilecek aileler arandığını söyledi. Alman hayvansever Malte Zierden ve Babette Terveer ise “Burada olanlar gerçekten harika. Acı çeken ve kötü durumda olan çok sayıda hayvan vardı ama şimdi hayatta kalma şansları çok yüksek” diye konuştu.   

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Almanya’dan geldiler yaralı patilere deva olacaklar

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#Almanya#Deprem Bölgesi#Gönüllü Veterinerler

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