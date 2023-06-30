Almanya’dan 'depremzede' sokak hayvanları için geldiler

Haberin Devamı

Almanya'nın yaşam hakkı savunucularından 'Notpfote' ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremde Türkiye'ye gelerek, hayvanlar için çalışmalara katıldı. Ekip, aradan geçen 4,5 ay içerisinde yaralı hayvanları tedavi ettirdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi’nde tedavileri yapılan hayvanların, Nazilli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Özel Rehabilite Merkezi'ne transferleri gerçekleştirildi. Alman hayvanseverler, bu çalışmalarının yanı sıra Yeniköy’deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde, ağaçlandırma çalışmasına katılarak, çınar ağaçlarını toprakla buluşturdu.

Haberin Devamı

HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, depremin ilk gününden bugüne kadar hem maddi hem de manevi olarak sahadan ayrılmadıklarını söyledi. HAYTAP’ın depremzede yüzlerce hayvana şifa olmaya çalıştığını ve tedavi sonrası yeniden yuva olabilecek aileler arandığını belirten Laçinbala, "Almanya'dan gelerek HAYTAP ile tanışan ve halen deprem bölgesinde yaptıklarımıza fiziki olarak, maddi olarak katkıda bulunan Almanya'nın önde gelen yaşam hakkı savunucularından Notfpote ekibiyle Hatay'daki depremzede canları alıyoruz. Ardından, Osmaniye 'deki HAYTAP Tedavi Merkezi'ne tedavilerini yaptıktan sonra Nazilli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Özel Rehabilite Merkezi'ne transferlerini sağlıyoruz.HAYTAP, adım attığı her noktada sadece yaşam hakkı mücadelesi değil, geleceğimiz için de toprakla fidanları hep buluşturmuştur. Bu çalışmalar sırasında da yine doğanın müzikle buluştuğu mekan HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde çınar ağaçlarımızı toprakla buluşturduk" dedi.