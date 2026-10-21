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Almanya’dan DEAŞ ihbarı

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Almanya Büyükelçiliği#Soruşturma
Almanya’dan DEAŞ ihbarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 07:00

Almanya Büyükelçiliği’nin ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’ın finans ağına yönelik yeni bir soruşturma başlatarak 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Almanya Büyükelçiliği, Suriye’nin kuzeyinde PYD/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ terör örgütü üyelerini satın alarak özgürlüklerine kavuşturmak veya onlara mali destek sağlamak amacıyla, Almanca konuşulan ülkelerde koordineli bağışlar toplandığı iddiasıyla Emniyet’e ihbarda bulundu. Genellikle Suriye’den koordine edilen ve Telegram isimli sosyal medya platformu üzerinden kurulan kanallar aracılığıyla toplanan bu bağışların, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları ile Türkiye’de yaşayan Türk ve yabancı uyruklu kişilerce toplanarak Suriye’ye aktarıldığı iddia edildi. İhbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2’si Suriye, 1’i Özbekistan uyruklu toplam 16 şüpheli belirlendi. Hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerden 14’ü yakalandı. 

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#DEAŞ#Almanya Büyükelçiliği#Soruşturma

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