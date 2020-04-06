Almanya'da oturma izni alan ve sigortalı olarak çalışan pek çok gurbetçi, hangi emeklilik haklarına sahip olduklarını öğrenmeye çalışıyor. Almanya’da belli kriterlere ve sebeplere bağlı olarak değişik emeklilik hakları bulunmaktadır. Bu haklar Almanya'da doğmuş Alman vatandaşları ile hem de Türkiye'den Almanya’ya giderek çalışma izni almış kişiler için geçerlidir.

Almanya'daki Türklerin Emeklilik Hakları Nelerdir?

Belli şart ve koşulları yerine getiren Türkler Almanya'da emeklilik hakları elde edebilmektedir. Bu durum belli başlı bazı süreçleri kapsamaktadır. Çalışma süresi ile beraber oturma izni ve sigortalı çalışmanın yanı sıra, yaş sınırı gibi diğer koşullar tamamlandığında Almanya'daki Türkler emeklilik haklarını elde edebilmektedir.

- 65 veya 67 yaşını doldurmuş olanlar, 5 ay (60 ay) asgari sigorta doldurulduğunda yaştan dolayı emeklilik hakkına sahip olunur,

- 35 yıllık bekleme süresini doldurmuş ve 63 yaşına gelmiş gurbetçiler emeklilik hakkına sahip olabilir,

- Doktor raporu doğrultusunda %50 engelli olan gurbetçiler 35 yıllık bekleme süresini doldurmak sürdüğü 63 yaşına geldiğinde emekli olabilir,

- 15 yıllık bekleme suretiyle ile 10 yıllık sigorta gününü dolduran, kısmi çalışma uygulamasına tabi kişiler kısmi emekli olabilir,

Şu an Almanya'da emeklilik adına şart ve koşullar dahilinde bu tür emeklilik çeşitleri bulunmaktadır. Türkiye'den Almanya'ya giden ve sigortalı çalışan pek çok gurbetçi gerekli kriterler doğrultusunda bu haklara sahip olabilmektedir.

Almanya'daki Türklerin Emeklilik Hakları Yaş Dolayısıyla Kadınlar İçin Nelerdir?

Almanya'daki Türklerin emeklilik hakları kadın ve erkeklere bağlı olarak belirli kriterler doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Özellikle yaş ve emeklilik süresi bağlamında belli başlı bazı değişiklikler söz konusudur.

- 60 yaşını doldurmak,

- 15 yıllık bekleme süresini tamamlamak,

- 40 yaşını doldurduktan sonra herhangi bir kurumda 10 yıllık sigorta süresi doldurmak,

Ancak yaş dolayısıyla verilen bu emeklilik hakkı 0,3 gibi bir kesinti ile gerçekleşmektedir.